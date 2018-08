Bayerische Filmtheater werden attraktiver: FFF bezuschusst Modernisierungen und Investitionen

Der FFF Bayern hat im Rahmen seines Förderprogramms zur Modernisierung und Verbesserung von Filmtheatern Zuschüsse von insgesamt 455.536 Euro für 34 bayerische Kinos bewilligt. Mit den Fördermitteln können die beantragten Vorhaben zügig umgesetzt werden. Die Förderquote liegt bei 25 Prozent und damit exakt so hoch wie im Vorjahr.



Das Investitionsvolumen der bewilligten Anträge lag insgesamt bei 2,2 Mio. Euro. Beantragt wurden vor allem technische und bauliche Maßnahmen wie neue Kinostühle, Klimaanlagen, digitale Projektoren und Tonsysteme, der Ausbau und die Verschönerung der Foyers sowie die generelle Renovierung ganzer Häuser. Um den Service zu verbessern, investieren die Kinos zudem in Online-Ticketsysteme und Tools zum Datenmanagement für eine bessere Kundenansprache. Der FFF Bayern hat die Zuschussquote in diesem Jahr auf 25 Prozent festgelegt, maximal können 50.000 Euro für ein Vorhaben abgerufen werden. Eine Zuschussförderung für Kinoinvestitionen ist in dieser Höhe bundesweit einmalig.



FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein: „Kino ist als Erlebnisort einzigartig und erfüllt wichtige kulturelle und soziale Funktionen. Damit der Kinobesuch auch in Zukunft ein besonderes Freizeitangebot bleibt und Filme auf der großen Leinwand gesehen werden, brauchen wir sowohl in den Ballungszentren wie auch auf dem Land attraktive Spielstätten. Mit der hohen Zuschussquote möchten wir die Innovationsbereitschaft der Kinomacher fördern und sie bei den notwendigen technischen Erneuerungen und dem Ausbau der Service- und Aufenthaltsqualität unterstützen.“



In Bayern gibt es aktuell 284 Kinos mit insgesamt 850 Leinwänden in 170 Orten (Quelle: FFA/Stand: 2017). Neben den Investitionszuschüssen fördert der FFF die bayerischen Filmtheater mit der Vergabe von Programmprämien sowie Maßnahmen für die Strukturverbesserung, wie beispielsweise die SchulKinoWoche Bayern, an der 125 bayerische Kinos teilnehmen.



Die Liste der geförderten Kinos finden Sie im pdf im Anhang.

