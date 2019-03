Pressemitteilung BoxID: 745116 (FilmFernsehFonds Bayern GmbH)

Aufruf 2019: Deutsch-französischer Förderfonds für fiktionale TV-Serien

Der erfolgreiche Deutsch-französische TV-Development Fonds setzt seine Arbeit fort. Neue Projekte können ab sofort eingereicht werden. Ende der Einreichfrist ist am 1. Oktober 2019. Ziel des im Jahr 2015 aufgelegten Fonds ist die Entwicklung fiktionaler TV-Serien, die in deutsch-französischer Koproduktion entstehen.



Bereits drei der mit dem Fonds im ersten Förderjahr 2016 unterstützten Projekte konnten erfolgreich realisiert werden:



Die purpurnen Flüsse feierte internationale Kinopremiere beim Fantasy Filmfest 2018 in Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt und wurde auch beim Seriencamp in München präsentiert. Die von maze pictures (München, Berlin) und der französischen StoriaTV in Koproduktion mit ZDF und ZDF Enterprises produzierte Serie wurde im November 2018 im ZDF ausgestrahlt.



Eden, die 6-teilige Mini-Serie des deutsch-französischen Regisseurs Dominik Moll über die Fluchtbewegungen nach Europa, wird arte am 2. Mai 2019 ausstrahlen. Die internationale Koproduktion wurde von Atlantique (Paris), Lupa Film (Heidelberg, Berlin) und Port Au Prince (Berlin) realisiert.



Ein paar Tage Licht (Paix à leurs armes) von Abdel Raouf Dafri befindet sich derzeit in Vorbereitung auf die Dreharbeiten, die im Herbst beginnen. Es produzieren die Kölner Eikon West Filmproduktion und Watch Next Media aus Paris.



Partner des Deutsch-französischen TV-Development Fonds aufdeutscher Seite sind der FilmFernsehFonds Bayern, die Film- und Medienstiftung NRW und die MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Auf französischer Seite unterstützten das Centre national du cinéma (CNC) sowie die Region Grand-Est den Fonds, der mit einer Gesamtsumme von 200.000 Euro p.a. ausgestattet ist. Die maximale Förderhöhe liegt bei 50.000 Euro pro Projekt. Antragsformular und Merkblatt sind auf den Websites des CNC und der beteiligten deutschen Förderungen downloadbar:



Die MFG Filmförderung Baden-Württemberg übernimmt die Koordination der Projekte auf deutscher Seite und ist Adressat für die Einreichungen. Nun startet die nächste Ausschreibung für die Projekte und läuft bis zum 1. Oktober 2019.

