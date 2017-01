Wie unser Kopf Diäten scheitern lässt

Wenn Diäten und gute Vorsätze scheitern, liegt dies oft daran, dass Menschen aus emotionalen Gründen und nicht aufgrund physischen Hungers essen. Ernährungscoach Amrei Korte aus München geht in ihrem Coaching auf die emotionalen Gründe und das Umfeld ihrer Kunden ein, um zu einem genussvollen Essverhalten zu verhelfen.



Abnehmwillige lassen kaum eine Diät aus. Von den Weight Watchers über die Paleodiät, Low Carb, Trennkost, bis hin zur Blutgruppendiät bleibt nichts unversucht. All diese Trends führen zwar kurzfristig meist zu einer Gewichtsabnahme, aber kaum einem gelingt es, die neue Leichtigkeit langfristig zu halten, und mit dem eigenen Körper und Essverhalten zufrieden zu sein. Statt den Diäten beschuldigen die Gescheiterten sich selbst und ihre mangelnde. Willenskraft und machen sich auf die Suche nach der nächsten, vielversprechenden Diät. Die Medien sind ja voll davon!



Ein frustrierender Teufelskreis. Doch die gute Nachricht ist: das ist ganz normal. Denn Diäten scheitern fast immer, wie nun auch schon Studien belegt haben. Warum? Weil der eigentliche Grund für Übergewicht beziehungswweise übermäßiges Essen nicht an mangelndem Ernährungswissen oder fehlkalkulierten Diätplänen liegt. Die meisten Menschen wissen, dass in Brokkoli weniger Kalorien stecken als in Pommes mit Mayo. Sehr häufig hat die Gewichtszunahme mentale und emotionale Gründe. Menschen essen, wenn sie gelangweilt oder gestresst sind, um sich zu belohnen oder weil die Kollegin Geburtstag feiert und es die Höflichkeit verbietet, das Stück Schokotorte selbst um 11 Uhr vormittags abzulehnen. Es wird gegessen, weil halt gerade Mittagspause ist, weil Popcorn nun mal zum Kino gehören, oder weil die Reste des Kinderessens nicht in der Tonne landen sollen. Dann lieber auf der eigenen Hüfte.



Es gibt unzählige Gründe, die zu hungerlosem Essen führen. Und die Vorsätze und Diätpläne zunichte machen.



Amrei Korte von CIVITA – essen & leben, hat Ernährungswissenschaften studiert, ist systemischer Coach und Trainer für Somatische Intelligenz. Sie bietet in ihrer Praxis in München lösungsorientiertes Coaching, das helfen kann, die endlose Karriere der gescheiterten Diäten zu beenden und endlich Frieden mit dem eigenen Körper und dem unliebsamen Essverhalten zu schließen. Gemeinsam werden Glaubenssätze, Gewohnheiten und Muster entlarvt, die einem fried- und maßvollen Umgang mit dem Essen im Wege stehen. So können alternative Strategien entwickelt werden, um Essen nicht weiter zu missbrauchen, sondern es in vollen Zügen genießen zu können. Weitere Informationen zu CIVITA unter www.civita-coaching.de



