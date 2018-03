CALEXICO Tourstart am Freitag

CALEXICO TOUR AUSVERKAUFT

NEUE TOURDATEN IM SOMMER

LIVE VIDEO ZU "VOICES IN THE FIELD"



Die schlechten Neuigkeiten zuerst, fast alle Calexico Shows der kommenden Europatour sind ausverkauft: Grosse Freiheit - Hamburg, Tempodrom - Berlin, Muffathalle in München, Köln E-Werk - alles voll! Aber keine Sorge, im Sommer gehts weiter, seit gestern stehen die Sommertourdaten fest, alle Termine am Ende dieser Mail.



Das Ende Januar erschienene neue Calexico Album "The Thread That Keeps Us" stieg europaweit in die Albumcharts ein, hierzulande sogar wieder in die Top Ten. In einem im Proberaum entstandenen Video für den Song "Voices In The Field" berichten die einzelnen Bandmitglieder über die Entstehung des Albums:



"The Thread That Keeps Us" ist das neunte Studioalbum von Calexico und ist am 26.01.2018 erschienen. Es thematisiert Ängste und das Unbehagen des Lebens in turbulenten Zeiten, während es gleichzeitig auch eine Art kinetische Energie aus dieser Ungewissheit zieht. Anstatt direkte Protestsongs zu schreiben, erzählt Joey Burns lieber Geschichten. Es ist sowohl eine zeitgemäße Momentaufnahme der in Arizona gegründeten Band, als auch eines zerrissenen Landes. Kein leises Album, sondern ein lautes, kraftvolles Album, mit dem sich Calexico nach 20 Jahren auch wieder auf ihre durchaus kantigen Indie-Rock-Wurzeln besinnen.



Produziert wurde wieder gemeinsam mit Craig Schumacher. “There’s a little more chaos and noise in the mix than what we’ve done in the past,” erklärt Burns. Aber keine Sorge, natürlich steckt weiterhin nicht nur Kalifornien, sondern auch Mexico in Calexico und so finden auch wieder Latino- und Cumbia-Elemente ihren Weg in die Songs.



Calexico sind Joey Burns, John Convertino, Martin Wenk, Jacob Valenzuela, Sergio Mendoza, Jairo Zavala Ruiz und Scott Colberg.



CALEXICO AUF EUROPATOUR

09.03. DE Hamburg - Grosse Freiheit SOLD OUT

10.03. DE Berlin - Tempodrom SOLD OUT

11.03. DE Munich - Muffathalle SOLD OUT

21.03. DE Stuttgart - Im Wizemann

23.03. DE Cologne - E-Werk SOLD OUT



NEW CALEXICO SUMMER DATES

06.07. DE Leipzig, Germany - GeyserHaus Leipzig

18.07. DE Karlsruhe, Germany – Zeltival

10.08. DE Hannover, Germany - Capitol Hannover

14.08. DE Wiesbaden, Germany - Schlachthof Wiesbaden

15.08. DE Erlangen, Germany - Kulturzentrum E-Werk

Alle Tourdaten hier



"The Thread That Keeps Us" (ltd. 2CD / ltd. 2LP / CD/ LP) Tracklist:

01. End of the World With You (Official Lyric Video)

02. Voices in the Field (Official Lyric Video)

03. Bridge to Nowhere

04. Spinball

05. Under the Wheels (Official Lyric Video)

06. The Town & Miss Lorraine

07. Flores y Tamales

08. Another Space

09. Unconditional Waltz

10. Girl in the Forrest

11. Eyes Wide Awake

12. Dead in the Water

13. Shortboard

14. Thrown to the Wild

15. Music Box

