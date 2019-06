Pressemitteilung BoxID: 755587 (Cirque Boufon, Cirque Nouveau UG)

Überraschungsgast beim Cirque Bouffon

Direktor Frederic Zipperlin kehrt für eine Vorstellung auf die Bühne zurück

Die faszinierende Show „LAFOLIA“ des Cirque Bouffon unter der Regie von Frederic Zipperlin begeistert seit Wochen das Kölner Publikum mit artistischen Höchstleistungen und magischen Momenten in einer atemberaubenden, zeitgemäßen visuellen Umsetzung.



Bereits seit Jahren steht der französische Regisseur nicht mehr selbst auf der Bühne, da er sich voll und ganz seiner Regie-Arbeit widmet.



Doch da Artist Florence Lestage am kommenden Wochenende leider ausfällt, wird der Zirkusdirektor selbst einspringen. So wird Frederic Zipperlin mal wieder selbst auf der Bühne stehen und am Freitag als Überraschungsgast in der der LAFOLIA-Show zu sehen sein. Am Samstag und Sonntag ist statt Florent dann Artist Kerol zu sehen.



„Ich kann es nicht lassen. Wer beim Zirkus arbeitet, muss auch auf die Bühne, das hat man einfach im Blut! Daher werde ich Freitag ein kleines Bühnen-Intermezzo geben und Florent vertreten“, erklärt Frederic Zipperlin sein Vorhaben.



Das sympathische internationale Ensemble aus 11 Künstlern verzaubert mit einer sinnlich skurrilen Show LAFOLIA und berührt die Herzen. Darbietungen am Vertikalseil und am Trapez sowie Weltklasse-Clowns finden sich in der neuen Show ebenso wieder wie die wunderbare Musik von Sergej Sweschinskij.



Frederic Zipperlin ergänzt am Wochenende die Show mit seiner bekannten Figur als „Boul“.



Die neue Show LAFOLIA ist eine glanzvolle Kombination aus Artistik, Poesie, Anmut und Ideenvielfalt fernab des Mainstreams. Die Kompanie bietet in seinem intimen 400-Plätze-Chapiteau noch bis 16. Juni ein artistisch-musikalisches Spiel aus Fantasie für Herz und Seele - komplett abseits vom klassischen Zirkus.



Das französische Traumtheater Cirque Bouffon besteht aus Mitgliedern des weltbekannten Cirque du Soleil und verbindet eine neue Art des Artistik Theaters mit der Philosophie des französischen Nouveau Cirque. Liebenswerte Clowns, Luftakrobaten, Körperkünstler und einfühlsame Musikkompositionen garantieren ein herz berührendes Erlebnis.



Lassen Sie sich verzaubern!



Die zauberhafte Show ist wieder Highlight des Kölner Sommers und ein Muss für Jung und Alt.



Vorstellungen: noch bis 16. Juni 2019, jeweils Mittwoch, Donnerstag, Freitag um 20 Uhr, Samstag 15 Uhr und 20.00 Uhr, Sonntag 14 Uhr und 17 Uhr.



Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei www.koelnticket.de



www.cirque-bouffon.com

