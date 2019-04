Pressemitteilung BoxID: 747570 (Chursächsische Veranstaltungs GmbH)

Bad Elster: 24. Chursächsischer Sommer aus dem Herzen Europas!

Sommerkulturfestival inszeniert die Vier-Länderregion in Sachsen, Böhmen, Bayern und Thüringen

Am 1. Mai wird im König Albert Theater Bad Elster traditionell der Chursächsische Sommer als das größte Kulturfestival in der europäischen Bäderregion mit einem symphonischen Festkonzert eröffnet und damit klangvoll die Sommersaison in den Sächsischen Staatsbädern Bad Elster und Bad Brambach eingeläutet. Dieses Sommerfestival bespielt dabei nicht nur die Bühnen der historischen »Festspielmeile der kurzen Wege« in Bad Elster, sondern auch der weltweit bekannten, sächsisch-böhmischen Bäderregion sowie der angrenzenden Urlaubsregionen in Bayern und Thüringen mit rund 300 herausragenden Kulturveranstaltungen im Herzen Europas.



Festival-Sommerresidenz Bad Elster



Die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster mit ihrem umfangreichen Programm ist dabei die strahlende „Sommerresidenz“ dieses Festivals. Neben Theater, Kabarett und Konzerten von Jazz bis Rock locken vor allem wieder berühmte Bühnenakteure das König Albert Theater als Festivalzentrum: Publikumslieblinge wie Fritz Karl (25.05.), das Kabarettensemble Zärtlichkeiten mit Freunden (14.06.), die kubanische Gesangssensation Vocal Sampling (05.07.), Publikumsliebling Rudy Giovannini (26.07.), „Mr. Gänsehaut“ Stefan Gwildis (17.08.) oder TV-Star Friedrich von Thun (30.08.) geben sich im Sommer Bad Elsters die Klinke die Hand. Das historische König Albert Theater ist aber auch wieder die erste Adresse für exzellente Sommerklassik: Hier begeistern u.a. die Verdi Oper „Rigoletto“ (07.06.), die Offenbach-Operette „Pariser Leben“ (10.06. & 23.08.), das Moritzburg Festival Orchester (09.08.) sowie virtuose Konzerte der Chursächsischen Philharmonie im Königlich-Sächsischem Theaterambiente. Dazu bietet das NaturTheater Bad Elster mit großen Open-Air-Events internationaler Acts wie der Disco-Legende Hot Chocolate (15.06.) und Weltstar Albert Hammond (12.07.) oder Kleinkunst-Troubadour Rainald Grebe (27.07.), Chansonsängerin Annett Louisan (02.08.) und Kultkomiker Kurt Krömer (24.08.) glänzende Sommererlebnisse.



Events & Rhododendronblüte in Königlichen Anlagen



Neben dem hochkarätigen Veranstaltungsreigen bietet Bad Elster auch wieder lebendige Erlebniskultur in der farbenprächtigen Rhododendronblüte Königlicher Anlagen: Große Publikumsevents wie die 16. EQUIPAGE BAD ELSTER „Edle Pferde & Historische Kutschen“ am Pfingstsonntag (09.06.) oder die große Saisoneröffnung des NaturTheaters (30.05. – 02.06.) locken dabei tausende Besucher in das Sächsische Staatsbad. Doch damit nicht genug: Das 2. Rhododendronfest eröffnet die Rhododendronblüte (18. & 19. Mai), das beliebte Brunnenfest Bad Elster feiert als größtes Volksfest im Vogtland die Heilkraft des Gesundbrunnes (28. – 30. Juni), die 16. Internationalen Jazztage Bad Elster bringen „jazzy feelings“ (16.08.-18.08) in die goldene Bäderarchitektur und als Höhepunkt des Jahres feiern die 19. Chursächsischen Festspiele als „Wasserspiele“ das 350-jährige Jubiläum des Elsterquells mit einem glanzvollen Festivalprogramm.



Festivalorte der Bäderregion



Weitere Festivalorte dieser europäischen Sommerkultur sind u.a. die böhmischen Nachbarn aus Frantiskovy Lázně, Mariánské Lázně oder Cheb, die obervogtländischen Kommunen Adorf, Markneukirchen, Klingenthal, Schöneck und Oelsnitz sowie auch die Festivalpartner Bad Berneck, Bad Steben, Waldsassen, das Sommerpalais Greiz, die Festspiele in Wunsiedel, die Stelzenfestspiele bei Reuth oder die Robert-Schumann-Stadt Zwickau. Zusätzlich geht die in Bad Elster ansässige Chursächsische Philharmonie jedes Jahr auf „Sommertour“, um in zahlreichen besonderen kulturtouristischen Einrichtungen, Kirchen, Schlössern und Konzerthäusern als musikalischer Botschafter einer grenzenlosen, europäischen Musik- und Bäderregion zu gastieren – Musik an! Alle Infos: 037437 / 53 900 | www.chursaechsische.de



Das Gesamtprogramm online:

https://chursaechsische.de/veranstaltungen/chursaechsischer-sommer.html

