Das Cannstatter Wein- und Brezelfest 2019

25. bis 28. Juli 2019, Marktplatz Bad Cannstatt

Als das Cannstatter Wein- und Brezelfest 1972 gegründet wurde, war es das erste Straßen- und Stadtfest seiner Art in der Region Stuttgart. Tausende Besucher füllten damals die Tische und Bänke auf der Cannstatter Marktstraße, um Wein, Vesper und Musik zu genießen.



Seit dem Jahr 2016 gibt es nun das Wein- und Brezelfest der „Neuzeit“. Dieses findet mittlerweile traditionell am ersten Ferienwochenende statt. Gefeiert wird somit in diesem Jahr von Donnerstag, 25. Juli bis Sonntag, 28. Juli. „Man kann durchaus sagen, dass das Cannstatter Wein- und Brezelfest sich etabliert hat.“ sagt Mitveranstalter Andreas Zaiß vom Zaißerei Weingut.



In diesem Jahr steht das Wein- und Brezelfest ganz im Zeichen der Musik. „Wir haben uns in diesem Jahr sehr viel Mühe mit der Auswahl der Musik gemacht und sind froh tageweise ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können“, merkt Christian List von der LIST Gastronomie an. Höhepunkt ist dabei die SWR3 Party am Samstagabend mit Radio Moderator und DJ Michael Leupold.



Folgende Bands und Acts sind für das Wein- und Brezelfest gebucht:

DO, 25.7. - 18 UHR - BIG Balou (Akustik Pop & Rock)

FR, 26.7. - 18 UHR - Music Sensation (Schlager & Pop)

SA, 27.7. - 18 UHR - SWR3 Party mit Radio DJ Michael Leupold

SO, 28.7.

11 UHR - Frühschoppen mit dem Cannstatter Bläserkreis

15 UHR - 2-plugged (Rock & Pop Classics)



Im kulinarischen Mittelpunkt stehen ausschließlich Weine aus Bad Cannstatt. Das Zaißerei Weingut und das Weinfactum präsentieren ihre edlen Tropfen an zwei schönen Weinbrunnen – ganz partnerschaftlich. Das bedeutet, dass beide Weingüter den jeweils anderen Wein mit anbieten. Auch für alle Bierfreunde gibt es gute Neuigkeiten: Die Veranstalter sind den vielen Bitten nach einem umfassenden Bierangebot nachgekommen und haben das Getränkeangebot entsprechend ergänzt.



Auch die Bäckerei Sailer wird wieder mit ihrer Fest-Bäckerei vertreten sein und die Gäste mit backfrischen Brezeln und anderen Laugen-Backwaren versorgen. Auch sonst hat das Wein und Brezelfest in Sachen Genuss einiges zu bieten - von leckeren Maultaschen, Linsen mit Spätzle, Roter Wurst bis hin zum Crêpes ist vieles dabei was das Schwabenherz höher schlagen lässt.



FESTZEITEN

DO ab 18.00 Uhr bis 0 Uhr | FR & SA ab 17:00 Uhr bis 0 Uhr

SO ab 11.30 Ihr Frühschoppen mit Blasmusik, danach Live Musik bis 20 Uhr

