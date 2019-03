Musikalische Soirée mit Clara Schumann

11.03.19

Chopin-Gesellschaft widmet ihr März-Konzert der führenden Klaviervirtuosin und Komponistin des 19. Jahrhunderts – Pianistin Lydia Maria Bader gibt Einblick in das Leben einer außergewöhnlichen Frau, deren Werke sie neben anderen auch vorträgt.



Zwar ziert das hübsche Antlitz der Klaviervirtuosin und Komponistin Clara Schumann (1819-1896) eine Briefmarke der Deutschen Bundespost und war vor der Währungsumstellung auf dem 100-DM-Schein zu sehen. Doch in der breiten Öffentlichkeit ist ihr Name weit weniger bekannt als der ihres Mannes, des Komponisten Robert Schumann. Das hat sie nicht verdient, denn in der Fachwelt finden ihre Kompositionen höchste Wertschätzung, und als Pianistin wurde sie seinerzeit in ganz Europa gefeiert. Von Goethe bis hin zum österreichischen Hof lauschte ihren Konzerten alles, was in der damaligen Kulturwelt Rang und Namen hatte. Bereits mit 19 Jahren wurde ihr in Wien der Titel „kaiserlich-königliche Kammer-Virtuosin“ zuerkannt.



Clara Schumann wurde in eine Zeit hineingeboren, in der die Gesellschaft eine klare Vorstellung vom männlichen und weiblichen Rollenbild hatte. Zeitlebens war sie dem Spagat ausgesetzt, die an sie gestellten Erwartungen zunächst als Tochter, dann als Ehefrau und Mutter von zuletzt acht Kindern zu erfüllen und zugleich ihr Talent auszuleben. In jungen Jahren führte der dominierende Vater das Wunderkind zwar gerne vor, doch seine Kontrollsucht ließ ihr kaum Raum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Erfüllung ihrer Wünsche. Selbst die Liebesheirat mit Robert Schumann versuchte der Vater zu verhindern – diese ertrotzte das Paar schließlich von Amts wegen. Im ehelichen Alltag musste sich Clara dann gegen ihren Mann Robert behaupten, der auf die Erfolge seiner Frau eifersüchtig war und ihre Auftritte zu verhindern suchte. In späteren Jahren soll sie eine Liebesaffäre mit dem 14 Jahre jüngeren Komponisten Johannes Brahms gehabt haben.



Höchstes – durchaus auch voyeuristisches – Vergnügen ist also in Aussicht gestellt, wenn die bayerische Pianistin Lydia Maria Bader am Sonntag, 24. März, ab 17 Uhr im Literaturhaus/Kennedyhaus Clara Schumann musikalisch wiederbelebt. Der Veranstalter, die Chopin-Gesellschaft, nennt das Format „Gesprächskonzert“, und so dürfen Kulturfreunde einer unterhaltsamen Mischung aus kurzweilig vorgetragenen Lebensdaten und anspruchsvollem Konzertgenuss entgegenblicken. Angekündigt wird „eine musikalische Soirée, wie sie bei der berühmtesten Pianistin und Komponistin des 19. Jahrhunderts hätte stattfinden können“. Alle an diesem Abend zu hörenden Werke von Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy und Fryderyk Chopin hat Clara Schumann zu Lebzeiten selbst aufgeführt.



Lydia Maria Bader, im Chiemgau geboren, gilt als eine der führenden Pianistinnen Deutschlands. Gerühmt werden Eleganz, Klangschönheit und Virtuosität ihres Spiels ebenso wie ihre charmante Moderation von themenbezogenen Konzertveranstaltungen, die ihr besonders am Herzen liegen. Nach ersten Lehrjahren beim Vater studierte sie an der Musikhochschule München und legte dort das Konzertexamen ab. Bei Studienaufenthalten in Paris und Graz, in Meisterkursen und als Stipendiatin unter anderem der Jürgen-Ponto-Stiftung vervollkommnete sie ihr Können. Ausgedehnte Konzertreisen in Europa und Asien führen die Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe immer wieder auch nach China, wo sie von der dortigen Presse als „German Piano Princess“ gefeiert wird. 2016 wurde sie zur Kulturbotschafterin der Provinz Gansu ernannt.



Eintrittspreis für das Konzert: 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Reservierungen: Tel. 06151 54988 oder E-Mail an christa.heimerl@chopin-gesellschaft.de.

