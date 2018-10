"Im Fieberrausch der Töne"

03.10.18

Ein besonderer Leckerbissen erwartet Musikfreunde am Samstag, 3. November 2018, um 19 Uhr im Konzertsaal der Orangerie. Die Darmstädter Chopin-Gesellschaft bringt Auszüge des legendären Briefwechsels auf die Bühne, den der Komponist Peter Tschaikowski und seine Mäzenin Nadeshda von Meck über 14 Jahre hinweg führten. In mehr als 1.200 Briefen tauschten die beiden, die sich im wirklichen Leben nie begegneten, ihre Gedanken und Empfindungen aus. Die Darmstädter Autorin Silvia Adler hat den Schriftwechsel zu einer komprimierten Bühnenfassung verarbeitet. „Das Publikum erhält faszinierende Einblicke in Tschaikowskis musikalisches Schaffen und die verborgene Gefühlswelt des Komponisten“ heißt es dazu in der Ankündigung.



Zwei renommierte Schauspieler verkörpern auf der Bühne die Protagonisten: Sona MacDonald und Christian Nickel. Die Wienerin Sona MacDonald wurde 2016 mit dem wichtigsten österreichischen Theaterpreis, dem Nestroypreis, ausgezeichnet. Christian Nickel gelang als Faust in Peter Steins legendärer Inszenierung der Durchbruch. Für den musikalischen Teil des Abends konnte der international bekannte Pianist Boris Bloch gewonnen werden. Bloch trägt berühmte Meisterwerke des Komponisten vor, dessen Todestag sich am 6. November zum 125. Mal jährt.



Karten für die Veranstaltung können online bestellt werden unter www.chopin-gesellschaft.de. Der Eintritt kostet 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Ermäßigung für Mitglieder sowie Schüler und Studenten).



