Geburtstagsgeschenk für Clara Schumann

11.03.19

Vor 200 Jahren wurde die berühmte Klaviervirtuosin und Komponistin geboren – Gesprächskonzert bei der Chopin-Gesellschaft mit Lydia Maria Bader



Darmstadt, 11. März 2019. Eine musikalische Soirée, wie sie bei der berühmtesten Pianistin und Komponistin des 19. Jahrhunderts hätte stattfinden können, erwartet Freunde klassischer Musik beim nächsten Konzert der Chopin-Gesellschaft am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr im Literaturhaus/Kennedyhaus. Der Abend ist als Gesprächskonzerts angelegt und ehrt Clara Schumann, deren 200. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert. Musikalisch und mit Texten zur Biografie der Künstlerin gestaltet die bayerische Pianistin Lydia Maria Bader das Programm. Neben Werken von Clara Schumann und ihrem Ehemann Robert Schumann sind Stücke von Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören. Frédéric Chopin ist mit dem Nocturne c-moll op. 48,1 ebenfalls dabei.



Eintrittspreis für das Konzert: 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Reservierungen: Tel. 06151 54988 oder E-Mail an christa.heimerl@chopin-gesellschaft.de.

(lifePR) (