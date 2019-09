Pressemitteilung BoxID: 765789 (Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V)

Clara Schumann verehrte Chopin

Prof. Sontraud Speidel und Dr. Wolfgang Seibold stellen die berühmte Komponistin und Klaviervirtuosin bei der Chopin-Gesellschaft vor - Musik und Vortrag am 18. September im Literaturhaus - Am 19. September Meisterkurs

Zu Ehren von Clara Schumann (1819-1896), deren Wiegenfest sich dieses Jahr zum 200. Mal jährt, widmet die Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland ihr nächstes Konzert der berühmten Komponistin und Klaviervirtuosin. In einem „Vortrag mit Musik“ gehen Prof. Sontraud Speidel und Dr. Wolfgang Seibold am Mittwoch, 18. September, um 20 Uhr im Literaturhaus Darmstadt (Kennedyplatz) auf das Leben der Künstlerin ei



Im Mittelpunkt steht die Verehrung, die Clara Schumann für den polnischen Komponisten Fryderyk Chopin (1810-1849) empfand. „Er war ihr ständiger Begleiter in ihrem Künstlerleben“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Demzufolge sind Werke beider Komponisten zu hören. Chopin ist mit Variationen über „La di darem la mano“ op. 2 aus Mozarts Don Giovanni vertreten. Von Clara Schumann steht das Impromptu E-Dur auf dem Programm und außerdem aus den 4 Pièces fugitives op. 15 die Nr. 4, Scherzo in G-Dur, ein Werk, das sie bereits vor ihrer Eheschließung mit Robert Schumann unter ihrem Mädchennamen Clara Wieck veröffentlicht hat.



Sontraud Speidel konzertiert weltweit solistisch und als Kammermusikerin. Für den künstlerischen Nachwuchs setzt sie sich unter anderem an der Hochschule für Musik in Karlsruhe ein, die sie mit dem Eugen-Werner-Velte-Preis ehrte. 2019 wurde ihr zusammen mit der Pianistin Evelinde Trenkner in Berlin der Opus Classic Preis in der Kategorie World Recording für die Einspielung von Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 5, arrangiert von Otto Singer für Klavier zu vier Händen, zuerkannt.



Dr. Wolfgang Seibold studierte in Stuttgart und Tübingen Schulmusik, Germanistik, Musikwissenschaft, Volkskunde und Kunstgeschichte. Nach 32 Jahren Lehrtätigkeit für Musik und Deutsch an Gymnasien unter anderem auch in Madrid und Karlsbad promovierte er 2005 über die Beziehung von Robert und Clara Schumann zu Franz Liszt. Er ist Autor mehrerer Bücher zur Musikgeschichte und übt eine rege Vortragstätigkeit aus.



Am Donnerstag, 19. September, leitet Sontraud Speidel ab 18 Uhr einen etwa zweistündigen Meisterkurs im Literaturhaus, in dem sie vier junge Teilnehmer in die Feinheiten professioneller Pianistik einführt. Zuhörer sind willkommen, der Eintritt ist frei.



Weitere Informationen im Internet unter www.chopin-gesellschaft.de.



Das Ticket fürs Konzert kostet 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Reservierungen: Tel. 06151 54988 oder E-Mail an christa.heimerl@chopin-gesellschaft.de.

