Kundenjury sucht die besten Agenturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: THE BEST AGENCY gibt Orientierung im Agenturmarkt

• THE BEST AGENCY zeichnet die besten deutschsprachige Agenturen in 10 verschiedenen Kategorien aus

• Exklusive Jury aus Auftraggebern bewertet aus der Kundenperspektive. Den Juryvorsitz übernimmt McDonald’s-CMO Susan Schramm

• Die verlängerte Einreichungsfrist endet am 15.06.2018



Auf Initiative der Hamburger Agenturmanagementberatung cherrypicker ergänzt in diesem Jahr ein neuer Wettbewerb den Branchen-Kalender: Mit THE BEST AGENCY stiftet cherrypicker eine Auszeichnung, für die eine exklusive Jury Auftraggebern Einreichungen von Agenturen qualitativ durch die Kundenbrille bewertet. Den Vorsitz der Jury übernimmt Susan Schramm, Vice President & Chief Marketing Officer von McDonald’s.



Eine hochkarätig besetzte Jury aus den Marketing- und Kommunikationsentscheidern von 40 renommierten Unternehmen bewertet alle Einreichungen fair, kompetent und unabhängig und spiegelt allen Einreichern ihr Urteil in einem qualifizierten Feedback. „Für THE BEST AGENCY ist nicht entscheidend, wie prominent eine Agenturmarke ist, in der Jurybewertung zählen vor allem die Qualität des Agenturmanagements, innovative Kraft und Zukunftsfähigkeit des Modells. Auch kleine Player haben damit eine echte Chance ausgezeichnet zu werden“, sagt Susan Schramm, Juryvorsitzende bei der Premiere von THE BEST AGENCY. „Deshalb freue ich mich sehr, als erste Juryvorsitzende bei THE BEST AGENCY dabei zu sein.“



Für Konzept und Gestaltung des neuen Formats hat cherrypicker mit der Werbeagentur Saatchi & Saatchi zusammengearbeitet. „Die gesamte Marketing- und Agenturlandschaft sieht sich aktuell massiven Veränderungen gegenüber, deren Ausgang noch nicht absehbar ist“ sagt Christian Rätsch, Chief Executive Officer von Saatchi & Saatchi Deutschland: „In dieser Zeit wird THE BEST AGENCY eine wichtige Orientierung neben den Kreativawards und dem EFFI sein, die Agenturen hilft zu den Treibern des Wandels zu gehören – und das unseren Kunden auch zu vermitteln.“



THE BEST AGENCY wird in zehn unterschiedlichen Kategorien vergeben, jeweils in Gold, Silber und Bronze. Der traditionsreiche CREA Credential Award geht als eigene Kategorie in THE BEST AGENCY auf und verabschiedet sich damit nach 15 Jahren als eigenständiger Wettbewerb aus dem Awardzirkus. „Mit THE BEST AGENCY entsteht perspektivisch ein Trendbarometer für die Agentur- und Marketinglandschaft, das sich an qualitativen Kriterien ausrichtet. Dies trägt aus meiner Sicht dem Wunsch vieler Auftraggeber Rechnung: eine qualifizierte und unabhängige Einordnung in einem zunehmend intransparenten Markt“ sagt Oliver Klein, Gründer von cherrypicker und Initiator von THE BEST AGENCY.



Die Auszeichnung von THE BEST AGENCY findet am 14.9.2018 im Rahmen eines exklusiven Gala-Dinners in Hamburg statt. Geladen sind neben der Jury alle Finalisten des Wettbewerbs.



Alle Informationen zu den Kategorien von THE BEST AGENCY, zu Mitgliedern der Jury und zur Einreichung finden Sie unter www.thebestagency.de. Ein besonderer Dank gilt den Partnern von THE BEST AGENCY 2018: cherrypicker, bonprix, Freixenet, markenartikel, Mercedes-Benz, new business. Saatchi & Saatchi und W&V.



Mehr unter: www.thebestagency.de

