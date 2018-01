Pressesprecherin Nicole Oeser verlässt den Chemnitzer FC

Die Pressesprecherin des Chemnitzer FC verlässt nach über sieben intensiven Jahren auf eigenen Wunsch zum 28.02.18 die Himmelblauen.



Die gebürtige Chemnitzerin begann im November 2010 mit einem studienbegleiteten Praktikum Ihre Zeit im Verein und kehrte nach einer halbjährigen Tätigkeit beim 1. FC Kaiserslautern im Oktober 2014 wieder zurück zu den Himmelblauen. Von da an lagen ihre Hauptaufgaben u.a. in der PR- und Kommunikationsarbeit des Vereins. Vor allem den Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung des Vereins baute sie maßgeblich mit auf.



Uwe Bauch (Aufsichtsratsvorsitzender des Chemnitzer FC): „Wir bedauern die Entscheidung sehr, zumal Frau Oeser eine der tragenden Säulen für unsere medialen Ansprechpartner war. Durch ihre Kompetenz, Sachlichkeit und Abgeklärtheit repräsentierte sie den Verein Chemnitzer FC positiv nach außen. Wir wünschen Ihr bei Ihrer neuen Herausforderung alles erdenklich Gute.“



Nicole Oeser: „Die Entscheidung, den Chemnitzer FC zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen. Ich habe in den letzten intensiven sieben Jahren viele Erfahrungen sammeln und mich weiterentwickeln können. Dabei war für mich die Arbeit für die Himmelblauen immer mit viel Herzblut und Leidenschaft verbunden. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich mich jedoch einer neuen Herausforderung stellen und so habe ich die Entscheidung, den Chemnitzer FC zu verlassen, für mich und nicht gegen den Verein getroffen. Ich stehe dem Verein gern weiterhin beratend zur Verfügung, von nun an zwar nicht mehr selbst auf dem Spielfeld dafür aber gern als aktiver Beobachter auf der Tribüne.



Ich werde den Himmelblauen weiter als Mitglied und Fan treu bleiben und wünsche dem ganzen Verein, seinen Mitgliedern, Fans sowie Gremien, Spielern, Mitarbeitern und Partnern alles erdenklich Gute und das Erreichen aller Ziele. Abschließend möchte ich mich bei allen Wegbegleitern, die ich in dieser Zeit kennen- und schätzen gelernt habe, ganz herzlich bedanken. Im Leben sieht man sich bekanntlich immer zwei Mal und darauf freue ich mich sehr.“



Der Chemnitzer FC möchte sich ganz herzlich bei Nicole Oeser für ihren langjährigen Einsatz, ihre Unterstützung und all ihre erreichten Ziele bei den Himmelblauen bedanken und wünscht ihr für ihren weiteren beruflichen als auch privaten Lebensweg alles erdenklich Gute.

