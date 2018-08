Umzug: Transporter am Samstag dreimal so teuer wie unter der Woche Dienstag ist am günstigsten für die Abholung - nur 43 Euro pro Tag / Städtevergleich: Transporter in Düsseldorf am teuersten, in Essen am günstigsten

Der teuerste Anmiettag für einen Transporter ist der Samstag. Durchschnittlich 122 Euro pro Tag kostet das Nutzfahrzeug, wenn Kunden es an diesem Wochentag abholen.* Auch bei Anmietung am Freitag werden durchschnittlich 92 Euro pro Tag fällig. Der günstigste Abholtag für einen Transporter ist der Dienstag. Dann kostet ein Nutzfahrzeug im Durchschnitt nur 43 Euro pro Tag - ein Drittel des Tagespreises vom Samstag.



"Das Wochenende ist für Umzüge sehr beliebt, daher steigt auch die Nachfrage nach Transportern", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Wer terminlich flexibel ist, sollte mit der Abholung besser auf einen Wochentag ausweichen."



Mietpreise für Nutzfahrzeuge in Düsseldorf am höchsten, in Essen am niedrigsten



Im Vergleich der zehn größten deutschen Städte sind die durchschnittlichen Mietwagenpreise für einen Transporter in Düsseldorf am höchsten. Hier werden im Schnitt 73 Euro für einen Tag fällig. Am günstigsten leihen Verbraucher ein Nutzfahrzeug in Essen. Der durchschnittliche Tagespreis beträgt dort 57 Euro - eine Differenz von 22 Prozent.



Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreie Stornierung bis 24 Stunden vor Abholung



Verbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben, erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im Kundencenter bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.



*Datengrundlage: alle 2017 über CHECK24 gebuchten Mietwagen der Kategorie "Transporter" mit einem Abholort in Deutschland

CHECK24 Vergleichsportal GmbH

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren