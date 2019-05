Pressemitteilung BoxID: 753167 (CHECK24 Vergleichsportal GmbH)

Energiekosten belasten ostdeutsche Verbraucher stärker als westdeutsche

.





Ostdeutsche zahlen rund zwei Prozent mehr für Strom und vier Prozent mehr für Gas

Energiekostenquote in Mecklenburg-Vorpommern mit 5,6 Prozent am höchsten

Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise – Gesamtersparnis von 481 Mio. Euro im Jahr





Die Kosten für Strom und Gas belasten Verbraucher im Osten Deutschlands stärker als im Westen. Strom war im April 2019 im Osten der Bundesrepublik etwa zwei Prozent teurer als im Westen, Gas rund vier Prozent.1



Gleichzeitig ist die Kaufkraft im Osten 15 Prozent geringer ist als im Westen.2 Deshalb muss ein ostdeutscher Single-Haushalt 5,3 Prozent seiner verfügbaren Einkünfte für Energie aufwenden, ein westdeutscher nur 4,3 Prozent.



Energiekostenquote: Mecklenburg-Vorpommern am stärksten belastet



Am höchsten ist die Energiekostenquote in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Single-Haushalt muss dort 5,6 Prozent seines verfügbaren Einkommens für Strom und Gas aufwenden. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 4,5 Prozent.3



In Bayern und Baden-Württemberg beträgt der Anteil der Energiekosten am verfügbaren Einkommen sogar nur 4,1 Prozent. In Hamburg liegen die Energiekosten über dem Bundesdurchschnitt. Weil die Hanseaten aber bundesweit über die höchste Kaufkraft verfügen, machen die Kosten für Strom und Gas nur 4,2 Prozent am verfügbaren Einkommen aus.



Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise – Gesamtersparnis von 481 Mio. Euro im Jahr



Die Tarife der alternativen Strom- und Gasversorger sind deutlich günstiger als die Grundversorgung. So sparten Verbraucher durch einen Anbieterwechsel innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro an Stromkosten und 170 Mio. Euro an Gaskosten. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).4



Verbraucher, die Fragen zu ihrem Energietarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.



1CHECK24-Preisindizes: 2.000 kWh Strom kosten im Westen (inkl. Berlin) 650 Euro, im Osten 662 Euro und 5.000 kWh Gas kosten im Westen (inkl. Berlin) 406 Euro, im Osten 421 Euro; Stand: 15.4.2019

2https://www.gfk.com/de/insights/press-release/deutsche-haben-2019-rund-763-euro-mehr-zur-verfuegung/ [13.5.2019]

3vollständige Tabelle inkl. Kaufkraft und Energiekosten aller Bundesländer unter: https://www.check24.de/files/p/2019/b/c/e/14004-2019-5-23-check24_tabelle_energiekostenquote.pdf

4Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdf

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (