3177 mal für immer vermisst / Für Null Verkehrstote

Im vergangenen Jahr starben 3177 Menschen bei Verkehrsunfällen in Deutschland. Ein Todesfall im Verkehr betrifft im Schnitt 113 Angehörige, Freunde, Bekannte und Einsatzkräfte, ergab kürzlich eine Studie unter anderem von infratest dimap. Jedes Jahr sind damit circa 360.000 Menschen unmittelbar vom Verkehrstod eines Menschen betroffen. Der ökologische Verkehrsclub VCD und der Verein Changing Cities fordern zum morgigen Tag der Verkehrssicherheit die Bundesregierung zum Handeln auf.



Ein Angehöriger eines Verkehrstoten, der anonym bleiben will: „Vor vielen Jahren starb mein Bruder bei einem schrecklichen Autounfall auf einer Landstraße. Er geriet vollkommen unschuldig in die Situation. Ein junger Mann fuhr zu schnell und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Fahrer überlebte den Unfall, mein Bruder starb. Ich hörte, dass der Unfallverursacher danach wieder so schnell fuhr. Ich bewundere Angehörige, die gegen Raser vor Gericht ziehen. Wir hatten damals nicht die Kraft. Mein Vater versank in Schweigen. Meine Mutter konnte nichts mehr essen und betäubte ihren Kummer mit Beruhigungsmitteln. Sie starb wenig später. Ich war Achtzehn und fühlte mich nie wieder so verloren und verzweifelt in meinem Leben. Ich wünschte, der Fahrer könnte fühlen, was er uns angetan hat. Der Schmerz vergeht nie und es tut weh, darüber zu sprechen. Eine "Mobilität für Menschen", das steht für mich für Sicherheit, Rücksichtnahme und Vernunft. Ich fordere Geschwindigkeitsbegrenzungen in Städten, für Landstraßen und Autobahnen und sau-harte Strafen für rücksichtslose Raser.“



Hinter den Einzelschicksalen Hunderttausender steht das strukturelle Problem einer autofixierten Verkehrspolitik. Deutschland braucht ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 km/h, 80 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen und 30 km/h als Regelgeschwindigkeit innerorts. In den Städten fehlt eine sichere und attraktive Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrende. Lkw müssen verbindlich mit elektronischen Abbiege-Assistenten nachgerüstet werden. Lkw ohne Abbiege-Assistenten müssen raus aus den Städten.



Der VCD und Changing Cities rufen zum gemeinsam Protest für mehr Sicherheit im Verkehr morgen vor dem Bundesverkehrsministerium auf. Mit einem „Die-In“ vor dem Ministerium wird den 3177 Verkehrstoten im letzten Jahr gedacht. Anschließend ziehen die Liegenden ihre Körperumrisse mit Kreide nach und fordern die Bundesregierung und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf: „#StopptDenStraßentod! Für Null Verkehrstote!“.



Weiterführende Links:



VCD-Hintergrundpapier zu Verkehrstoten und Verletzten in Deutschland: www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Verkehrssicherheit/180615_VCD_Hintergrundpapier_Verkehrstote_und_Verletzte.pdf



Radgesetz der Initiative Volksentscheid Fahrrad Berlin, Referentenentwurf und Stellungnahme zum Mobilitätsgesetz von Changing Cities e.V.: https://volksentscheid-fahrrad.de/de/gesetz/



Diese Pressemitteilung im Online-Bereich: https://changing-cities.org/presse.html



Informationen zu Changing Cities e.V.: https://changing-cities.org



Informationen zum Volksentscheid Fahrrad: https://volksentscheid-fahrrad.de



Der ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen für ein mobiles Leben. Seit 1986 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander zwischen allen Menschen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Dafür arbeitet er vor Ort mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen, bundesweit und europaweit vernetzt. Rund 55.000 Mitglieder, Spender und Aktivistinnen unterstützen die Arbeit des VCD für eine zukunftsfähige Mobilität.

Changing Cities e.V

Changing Cities e.V. ist am 23. Mai 2017 aus Netzwerk Lebenswerte Stadt e.V. umbenannt worden. Das bislang größte Projekt des Vereins ist der Volksentscheid Fahrrad in Berlin, mit dem es gelang, die Berliner Verkehrspolitik zu drehen und das bundesweit erste Mobilitätsgesetz anzustoßen. Changing Cities e.V. unterstützt landes- und bundesweit Bürgerinitiativen, die sich im Bereich nachhaltige Verkehrswende und lebenswerte Städte einsetzen mit Kampagnenwissen oder stößt solche Initiativen an. Changing Cities ist als gemeinnützig anerkannt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren