Cirk La Putyka im Chamäleon Theater II Memories of Fools

Poetisch, fantasievoll, leidenschaftlich – vom 23. Februar bis 18. August 2019 kehren die tschechischen Zirkusrebellen des Cirk La Putyka zurück ins CHAMÄLEON THEATER Berlin!



Mit ihrem neuesten Werk MEMORIES OF FOOLS lädt uns die preisgekrönte Zirkuskompanie auf ein fantastisches Abenteuer ein, das mit viel Kreativität, verspieltem Humor und ausgefeilten Designs auf die Bühne gebracht wird.



MEMORIES OF FOOLS ist eine farbenfrohe artistische Erzählung von einem großen Kindheitstraum und der Mission, die Erinnerungen der Menschheit zu wahren, bevor sie für immer aus unserem Gedächtnis – oder von unseren Hard-Drives - verschwinden. Regisseur Rostislav Novák hat mit seiner neuesten Kreation, die im CHAMÄLEON ihre Uraufführung feiern wird, eine bildgewaltige Collage aus kraftvollen akrobatischen Darbietungen, leichtfüßigen Choreografien, herrlich skurrilen Charakteren geschaffen. Nováks Inszenierungen bestechen durch ihre unverwechselbare Ästhetik, die Nostalgie auf Zeitgeist treffen lässt. Die große Leidenschaft und Spielfreude haben das charismatische Ensemble in den vergangenen Jahren auch international berühmt gemacht.



KURZÜBERSICHT



MEMORIES OF FOOLS



- Die neueste Produktion des Cirk La Putyka



Premiere: 14. März 2019



Previews: 23. Februar – 13. März 2019



Spielzeit: 23. Februar – 18. August 2019



Aufführungsort: CHAMÄLEON THEATER Berlin

