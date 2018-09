Architektonisches Highlight in Charlottenburg

20.09.18

An der Fraunhoferstraße 29 baut die CG Gruppe die Residenz am Ernst-Reuter-Platz, ein Ensemble mit insgesamt 141 attraktiven, zwischen 35 und 161 m2 großen Wohnungen. Auf dem 4.300 m2 großen Grundstück entstehen knapp 11.000 m2 Wohnfläche und eine Tiefgarage. Die Baumaßnahme erweitert den von Forschung, Arbeit und Einkaufen geprägten zentralen Stadtraum um das dringend benötigte Segment Wohnen.



„Die meisten Menschen verbinden den Ernst-Reuter-Platz vor allem mit der Technischen Universität. Wir freuen uns, dass wir diesem Standort mit der Residenz am Ernst-Reuter-Platz nun qualitativ hochwertigen Wohnraum hinzufügen“, sagt Jürgen Kutz, Vorstand der CG Gruppe. „Der Planungs- und Ausführungsprozess liegt im Zeitplan und wir freuen uns bereits auf das Richtfest im Sommer nächsten Jahres.“



Der Entwurf des renommierten Architekturbüros Hemprich Tophof sieht einen 8-geschossigen, U-förmigen Gebäudekomplex mit geschwungenen Balkonen und großzügigen Fensterflächen zum grünen Innenhof vor, die assoziativ an den Namensgeber der Straße, den Optiker und Physiker Joseph Fraunhofer erinnern. Dieser hatte schon Anfang des 19. Jahrhunderts Experimente zur Wellenförmigkeit und Beugung des Lichts durchgeführt.



Für die Fertigstellung des Gebäudes ist der Sommer 2020 avisiert.

(lifePR) (