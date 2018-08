Limitiertes Schmuckstück für die Vorweihnachtszeit

Auffällig, strahlend und einzigartig – um all diese Wünsche zu erfüllen, bietet CEWE in diesem Jahr erstmals den handgefertigten Adventskalender Deluxe an. Limitiert auf 1.111 Exemplare. Hier rücken die 24 süßen Überraschungen schon fast in den Hintergrund: Der stilvolle Hingucker mit Flügeltüren lässt sich mit persönlichen Fotos und Botschaften gestalten und erstrahlt mit Goldelementen in weihnachtlichem Glanz. Aufgeklappt zeigt er ein individuelles Panorama, das sich über eine Länge von mehr als einem halben Meter erstreckt.



Hinter seinem exklusiven Design birgt der Adventskalender Deluxe 24 Schoko-Überraschungen von Ferrero. Dank der aufklappbaren Flügeltüren lässt er sich als zentraler Blickfang auf den Tisch oder den Schrank stellen und fällt mit einer Höhe von 46 Zentimetern und einer Gesamtbreite von 64 Zentimetern sofort ins Auge. Limitiert auf 1.111 Exemplare ist der Adventskalender Deluxe über www.cewe.de bestellbar. Dabei sind der Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt: Sowohl die Außenseite der geschlossenen Flügeltüren als auch die breite Innenfläche bieten Platz für Fotos und Botschaften, die beispielsweise Erinnerungen an die schönsten Erlebnisse des zurückliegenden Jahres wecken. Auf diese Weise sorgt das außergewöhnliche Vorweihnachtsgeschenk für mehr Besinnlichkeit, lässt seine Betrachter innehalten und für einen kurzen Moment Termine und andere Aufgaben vergessen. Zusätzlich unterstreicht der Adventskalender Deluxe den Weihnachtsglanz im Haus. Denn die Zahlen auf den Türchen und das Außenmotiv lassen sich mit erhabenen Goldelementen veredeln.



Mehr Informationen unter www.cewe.de



- Adventskalender Deluxe (Höhe 46 cm, Breite geschlossen 32 cm, Breite geöffnet 64 cm), 69,99 Euro (UVP)





CeWe Stiftung & Co. KGaA

Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.600 Mitarbeitern in 25 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2017 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto- Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 599,4 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE legt großen Wert auf eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensführung in allen Bereichen und gehört insbesondere auch beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle Markenprodukte der CEWE FOTOWELT werden komplett klimaneutral hergestellt. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Laserline, SAXOPRINT und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX.

