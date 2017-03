CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dividende soll auf 1,80 Euro steigen

Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Aufsichtsrat auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2016 die Anhebung der Dividende auf 1,80 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen (Dividende für das Geschäftsjahr 2015: 1,60 Euro).



Der Gewinnverwendungsvorschlag soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Bilanzsitzung am 15. März 2017 sowie der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017 entspricht die nun vorgeschlagene Dividende von 1,80 Euro je Aktie auf Basis des Jahresendkurses 2016 einer Dividendenrendite von 2,1 %. Es ist die achte Dividendenerhöhung in Folge.

