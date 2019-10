Pressemitteilung BoxID: 773777 (CERATIZIT Deutschland GmbH)

Die Meister fürs Grobe

Mit den neuen Keramikfräsern von CERATIZIT lassen sich HRSA-Werkstoffe höchsteffizient zerspanen

Das Team Cutting Tools von CERATIZIT führt zwei neue Keramik-Wendeschneidplattensorten und die zugehörigen Fräskörper ein. Entwickelt wurden diese Werkzeuge speziell für das Fräsen von hochwarmfesten Superlegierungen (HRSA) wie Nimonic, Waspaloy, Hastelloy und Stellite, die vor allem im Luft- und Raumfahrtsektor und dort insbesondere bei der Herstellung von Turbinenschaufeln und -gehäuse immer stärker nachgefragt werden.



Die Vorteile gegenüber Hartmetall liegen in der höheren Hitzebeständigkeit von Keramik. Sie ermöglicht bis zu 20-mal schnellere Schnittgeschwindigkeiten als bisher, wobei Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 1000 m/min erreicht werden können. Hartmetallwendeschneidplatten sind nach wie vor das Werkzeug der Wahl, wenn es um die Schlichtbearbeitung dieser Werkstoffe geht. Für die „grobe“ Bearbeitung hingegen erweist sich die Keramikwendeschneidplattentechnologie als sehr kostengünstig, da die Zykluszeiten, dank verbesserter Schnittdaten, bedeutend verkürzt werden.



Das Team Cutting Tools von CERATIZIT hat für diesen Zweck zwei neue Keramiksorten in petto: CTIS710 auf Basis von Siliziumnitrid (SiAlON) und CTKS710, eine Whisker-verstärkte Keramik, die gegenüber den Siliziumnitrid-Wendeschneidplatten eine höhere Zähigkeit aufweist. Diese neu entwickelten Sorten sorgen nicht nur für hohe Schnittgeschwindigkeiten, sondern auch für längere Standzeiten. So war beispielsweise die Standzeit einer CTIS710-Wendeschneidplatte beim Zerspanen einer Turbinenschaufel aus Nimonic 80A bei Vc 1000m/min, einem Vorschub von fz 0,1 mm und einer Spantiefe von ap 3 mm um 50 % höher als die Standzeiten, die ein Kunde mit seinen vorhandenen Keramikwendeschneidplatten erreichen konnte. Ein Wert also, der Anwender hellhörig werden lassen dürfte.



Ergänzend zu den neuen Schneidplatten entwickelte CERATIZIT das Trägerwerkzeug MaxiMill 261 für die positive Wendeplatte und MaxiMill 262 für neutrale Negativplatten. Das System MaxiMill 261 eignet sich zusätzlich zum zirkularen Eintauchen und Auskammern. Das Design des Klemmkeils aus gehärtetem Stahl sorgt für optimierte Spanausbringung und Kühlung, da die Druckluft direkt an die Schnittkante geleitet wird.



„Durch die steigende Nachfrage aus dem Luft- und Raumfahrtsektor und den verstärkten Einsatz von HRSA wird die Bereitstellung effizienter und wirtschaftlicher Zerspanungslösungen immer wichtiger. Deshalb sind die Entwicklungsarbeit der CERATZIT-Gruppe und die Bereitstellung der entsprechenden Technologie durch die Ingenieure vom Team Cutting Tools ausschlaggebend dafür, dass unsere Kunden die Zykluszeiten verkürzen und die Produktivität steigern können“, so Claude Sun, Geschäftsführer der CERATIZIT Deutschland GmbH.



CERATIZIT – mit Leidenschaft und Pioniergeist für Hartmetalle



CERATIZIT ist seit über 95 Jahren Pionier auf dem Gebiet anspruchsvoller Hartstofflösungen für Zerspanung und Verschleißschutz. Das Privatunternehmen mit Sitz in Mamer, Luxemburg, entwickelt und produziert hochspezialisierte Zerspanungswerkzeuge, Wendeschneidplatten, Stäbe aus Hartstoffen und Verschleißteile. Wir sind Weltmarktführer in verschiedenen Anwendungssegmenten für Verschleißteile und entwickeln erfolgreich neue Hartmetall-, Cermet- und Keramiksorten, etwa für die Holz- und Gesteinsbearbeitung.



Mit weltweit über 9.000 Mitarbeitern an 34 Produktionsstätten und einem Vertriebsnetz mit über 70 Niederlassungen ist die Gruppe ein Global Player der Hartmetallbranche. Zu unserem internationalen Netzwerk gehören auch die Tochterunternehmen KOMET, WNT, Becker Diamantwerkzeuge und Stadler Metalle sowie das Joint Venture CB-CERATIZIT. Als Technologieführer investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und besitzen mehr als 1.000 Patente. Unsere innovativen Hartmetall-Lösungen werden unter anderem im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Automobilbranche, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Medizinindustrie eingesetzt.



Auf dem Markt treten wir unter unseren sieben Kompetenzmarken, Hard Material Solutions by CERATIZIT, Toolmaker Solutions by CERATIZIT, Tool Solutions by CERATIZIT sowie Cutting Solutions by CERATIZIT, KOMET, WNT und KLENK auf.

