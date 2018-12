Aktuelle Ergebnisse der Befragung von Masterstudierenden in den Fächern Informatik und Mathematik

03.12.18

Im aktuellen Online-Ranking finden Sie ab heute auch die Urteile der Masterstudierenden in den Fächern Mathematik und Informatik an Universitäten und Informatik an Fachhochschulen. Die detaillierten Daten für Mathematik und Informatik sind im Internet unter www.zeit.de/masterranking jetzt freigeschaltet.



Um das Masterranking angezeigt zu bekommen, ist normalerweise eine Registrierung notwendig. Als Medienvertreter können Sie sich jedoch mit dem Zugangscode für Hochschulen und Presse anmelden. Dieser lautet ranking2018_presse.



ZEIT CAMPUS veröffentlicht morgen aus Ergebnisse in ausgewählten Kriterien: Allgemeine Studiensituation, Unterstützung im Studium, Internationale Ausrichtung, Abschlüsse in angemessener Zeit.



Ergebnisse im bundesweiten Vergleich



Im bundesweiten Vergleich bekommen im Fach Mathematik an Universitäten die TU Kaiserslautern und die Uni Magdeburg von ihren Studierenden sehr gute Bewertungen. An vielen Universitäten ist die internationale Ausrichtung im Master sehr gut. Bemessungsgrundlage sind hierbei u.a. die Anzahl der Studierenden, die einen Auslandsaufenthalt absolvieren, die Breite des Angebots fremdsprachiger Lehrveranstaltungen und der Anteil ausländischer Studierender.



Für das Fach Informatik wurden die Masterstudiengänge an Universitäten und Fachhochschulen/ Hochschulen für angewandte Wissenschaften untersucht. An den Universitäten werden die allgemeine Studiensituation und die Unterstützung im Studium von den Studierenden an der Uni Bamberg, der BTU Cottbus-Senftenberg, der Uni Konstanz, der TU München der Uni Oldenburg, der Uni des Saarlands sowie am Hasso Plattner-Institut an der Uni Potsdam sehr gut bewertet.



Im CHE Ranking der Masterstudiengänge Informatik an Fachhochschulen können die HAW Augsburg und die OTH Regensburg mit sehr guten Bewertungen durch die Studierenden glänzen.



Auffällig im Fach Informatik ist, dass sehr viele Fachbereiche bei dem Faktenindikator „Abschlüsse in angemessener Zeit“ sowohl an den Fachhochschulen als auch an den Universitäten in der Schlussgruppe landen. Sonja Berghoff, stellvertretende Projektleiterin im CHE Ranking, sieht einen Grund für das schlechte Abschneiden in diesem Indikator: „Viele Informatikstudierende sind schon während ihres Studiums sehr gefragt und können Theorie und Praxis bereits in guten Jobs verbinden. Dadurch verlängert sich jedoch schnell auch die Studienzeit.“



Betrachtet werden im neuen Vergleich der Masterangebote mehr als 20 Kriterien. Neben den Bewertungen der Studierenden, die im Zeitraum April bis Juli 2018 befragt wurden, werden faktenbasierte Indikatoren wie die Anzahl der Masterstudierenden am Fachbereich oder die internationale Ausrichtung ausgewiesen.



Die Ausgabe ZEIT CAMPUS 1/2019 ist ab dem 4. Dezember 2018 erhältlich.

