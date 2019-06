Pressemitteilung BoxID: 757676 (Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft)

Catella erwirbt für seinen Nachhaltigkeitsfonds ein Landmark-Ensemble im Herzen von Brüssel

Der Münchner Investmentmanager Catella Real Estate AG hat für seinen Nachhaltigkeitsfonds „Sarasin Sustainable Properties - European Cities“ eine prominente Büro- und Wohnimmobilie, zentral im Europäischen Viertel von Brüssel gelegen, erworben. Das Bürogebäude liegt in der Rue Belliard 100 und das angrenzende Wohngebäude in der Rue Pascale 9-13 in Brüssel, Belgien.



Das erworbene Ensemble besteht aus einem 5.240 m² großen Bürogebäude, das an den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), den diplomatischen Dienst der Europäischen Union, langfristig vermietet ist, und einem damit zusammenhängenden Wohngebäude mit 12 Wohnungen. Beide Gebäude befinden sich im Stadtteil Leopold, nur 3 Gehminuten vom Europäischen Parlament entfernt. Die Büroräume wurden 2018-2019 umfangreich renoviert. Der EAD unterstützt den Chef der EU-Außenpolitik, den Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Durchführung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union.



„Der Brüsseler Mietmarkt ist stabil und wächst kontinuierlich. Der Erwerb einer kürzlich renovierten mixed-used Immobilie in ausgezeichneter Lage ist eine gute Möglichkeit, das Portfolio des Fonds weiter zu diversifizieren und die Risiken besser zu streuen'', sagt Nicolas Hartel, Head of international Transactions bei Catella Real Estate.



Der Nachhaltigkeitsfonds „Sarasin Sustainable Properties – European Cities“ ist ein Produkt der Catella Real Estate AG in Zusammenarbeit mit der Bank J. Safra Sarasin AG. Der Fonds investiert mindestens 75 Prozent in gewerbliche Immobilien mit Schwerpunkt Büro und Einzelhandel und möchte so den Standards institutioneller Investoren in der Schweiz, Österreich und Deutschland genügen. Jedes Gebäude muss außerdem den Nachhaltigkeitsstandards der Bank Sarasin entsprechen.



Die Catella Real Estate AG wurde von Cushman & Wakefield, Clifford Chance und Deloitte beraten. Die Übernahme wurde von Catella Investment Management Benelux, einer Tochtergesellschaft von Catella Real Estate mit Sitz in Maastricht, geleitet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (