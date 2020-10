Seit acht Jahren verleiht der renommierte Wirtschaftsinformationsdienst „Der Platow Brief“ den PLATOW Immobilien Award in vier Kategorien. Dieses Jahr erhielt die Catella Real Estate AG den Preis in der Kategorie „Beteiligungen“ als etablierter Anbieter von Fondsprodukten mit sozialer Verantwortung und gelebter Nachhaltigkeit.



Vor rund 70 geladenen Gästen aus der Immobilien- und Beteiligungswirtschaft nahm Vorstandsmitglied Jürgen Werner den Platow Award stellvertretend für das ganze Team der Catella Real Estate AG entgegen: „Die Auszeichnung ist uns eine große Freude und Ehre und bestätigt uns darin, unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Besonders am Herzen liegt uns das Thema Nachhaltigkeit, das wir kontinuierlich seit über 10 Jahren verfolgen.“ Werner bedankte sich an dieser Stelle insbesondere auch bei den vielen Anlegern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen.



Neben den innovativen nachhaltigen Produkten mit Nachhaltigkeitsansatz würdigte die Platow Jury auch die dynamische Entwicklung der Catella Real Estate AG. Das Unternehmen habe sich seit der Gründung 2007 kontinuierlich vom Nischenanbieter zum etablierten Fondshaus und erfahrenen Spezialanbieter für Immobilieninvestmentlösungen in den Bereichen offene Spezialfonds, offene Publikumsfonds und Spezialmandate entwickelt. Früh habe die Catella Real Estate AG die Perspektiven von Wohnungsfonds für institutionelle Anleger erkannt und bereits vor der Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches Anlageprodukte nach Investmentrecht entwickelt. Die fokussierten Produkte böten den Investoren bei der Allokationsanpassung einen echten Mehrwert.

