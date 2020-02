Pressemitteilung BoxID: 786346 (Cartoonlobby e.V.)

Saisonstart im Luckauer Cartoonmuseum mit skurrilem Humor und bösartiger Satire

Ausstellung "Gestrichen voll!" mit Cartoons von Matthias Kiefel ab 1. März

Matthias Kiefel ist gebürtiger Berliner (Jg 1960), Grafiker, Cartoonlobbyist und Schöpfer von Cartoonfiguren besonders eigenartigen Stils. Die schrägen Protagonisten seiner Cartoons geraten immer wieder in die absurdesten Alltagssituationen. Mit bösartigem Humor und hintergründiger Satire führt Kiefel uns gesellschaftliche und zwischenmenschliche Schieflagen auf oft drastische Weise vor Augen.



Nach Abitur und Studium an der HdK Berlin - 1987 Abschluss als Diplom Designer – arbeitete er bis 2019 als Grafiker bei Werbeagenturen in Osnabrück, Freiburg und Berlin. Unterbrochen durch einen halbjährigen Aufenthalt in Frankreich.



Erste Cartoons veröffentlicht Matthias Kiefel Anfang der 1980er Jahre im Berliner Stadtmagazin „Zitty“, weitere u.a. im neuaufgelegten „pardon“, im „tip“, in der Süddeutschen Zeitung und dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels.



Bekannt sind seine Arbeiten insbesondere aus der Satirezeitschrift „Eulenspiegel“, für die er hauptsächlich arbeitet, aus den Eulenspiegel-Postkartenkalendern und unzähligen Anthologien des Lappan-Verlages, wie den begleitenden Ausstellungen.



Ebenso natürlich aus den unterschiedlichsten thematischen Ausstellungsprojekten der Cartoonlobby im Cartoonmuseum und für diverse Veranstalter in ganz Deutschland. Zuletzt vertreten war er mit Titelmotiv und umfangreichen Beiträgen auf der Landesgartenschau Wittstock in der Ausstellung „Da blüht uns was …! – Karikaturen zu Klimawandel und Umweltpolitik“



Matthias Kiefel lebt und arbeitet, als selbständiger Künstler, in Berlin.



Die öffentliche Vernissage zur Ausstellung findet am Sonntag, dem 1. März um 14 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers statt. Gäste sind gern gesehen und der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist wie immer frei!



Die Ausstellung ist anschließend bis zum 28. Juni im Cartoonmuseum Brandenburg in Luckau, Nonnengasse 3 zu sehen. Geöffnet ist dann wieder in der Saison ab März: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 13-17 Uhr. Der Eintritt beträgt 2, erm. 1 € - Kinder bis 12 Jahre frei. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.cartoonmuseum.de oder unter dem Infotelefon: 03375 / 52 930 44.



Angaben im Überblick:



Ausstellungstitel: „Gestrichen voll!“ - Cartoons von Matthias Kiefel

Eröffnung: Sonntag – 1. März um 14 Uhr

Dauer: 01.03. – 28.06.2020

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag 13-17 Uhr

Eintritt: 2 € / ermäßigt 1 €, Kinder unter 12 Jahren frei

Schulklassen ... bitte auf Voranmeldung zu Projekttagen

Adresse: Cartoonmuseum Brandenburg

Nonnengasse 3 (Autozufahrt über die Nordpromenade)

15926 Luckau

Webseite: www.cartoonmuseum-brandenburg.de

Info-Telefon: 03375 / 52 930 44

