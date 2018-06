"Manche mögen's heiß! - die Cartoonlobby leugnet den Klimawandel u.v.m."

Bereits vor fünf Jahren, im August 2013, startete die Cartoonlobby und ihrer Zeichner*innen mit „KLIMAWENDE durch ENERGIEWANDEL - Karikaturen für eine bessere Welt“ in Potsdam – eine Wanderausstellung die bis heute in der Bundesrepublik und bis nach Brüssel erfolgreich unterwegs war.



Nur wenig ist seit dem geschehen, aber viel passiert. Zeit - sich noch einmal aktuell dem Umgang der Menschheit mit ihren natürlichen Ressourcen und der Umwelt zuzuwenden. Zumal die Leugner des Klimawandels und Anhänger hemmungslosen Wachstums wieder Aufwind bekommen haben.



Wie geht es weiter in Zeiten, wo ein gemeinsames globales Ziel und die Rettung unserer Welt, wie wir sie kennen, durch nationalen Egoismus und endloses Feilschen zum eigenen Vorteil blockiert wird? Welche Rolle spielen wir ganz persönlich dabei und wie ist es um die Vorreiterrolle Deutschlands wirklich bestellt? Themen und Fragen zu denen es viel anzumerken gibt und welche die Cartoonlobbyist*innen immer wieder in ihren satirisch humoristischen Arbeiten ansprechen.



Dazu finden die über 50 beteiligten Cartoonlobbyist*innen deutliche Bilder und zeigen klare Zusammenhänge. Denn es braucht immer wieder Denkanstöße und Ansätze, die uns wachrütteln. Und Ausstellungen, die mit einem befreienden Lachen über uns selbst, Mut machen die Dinge zu verändern.



Eröffnet wird die Ausstellung am 30. Juni 2018 um 14 Uhr. Dazu sind Gäste gern gesehen. Wie immer ist die Vernissage öffentlich und zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei. Einige der beteiligten Künstler*innen sind natürlich ebenfalls anwesend.



Die Ausstellung „Manche mögen´s heiß!“ läuft dann bis zum 28. Oktober 2018. Das Cartoonmuseum Brandenburg befindet sich in der Nonnengasse 3 – 15926 Luckau. Geöffnet ist Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 13-17 Uhr. Der Eintritt beträgt 2, ermäßigt 1 € und ist für Kinder bis 12 Jahren frei. Infos auf www.cartoonmuseum-brandenburg.de



Angaben im Überblick:



Ausstellungstitel: „Manche mögen´s heiß!“ - die Cartoonlobby leugnet den Klimawandel u.v.m.

Künstler*innen: Über 50 Zeichnerinnen aus ganz Deutschland mit 150 Arbeiten



Eröffnung: Samstag – 30. Juni um 14 Uhr

Sonderöffnung: „Luckauer Altstadtnacht“ am 8. September von 19 bis 22 Uhr



Dauer: 30.06. – 28.10.2018



Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag 13-17 Uhr

Eintritt: 2 € / ermäßigt 1 €, Kinder unter 12 Jahren frei

Schulklassen ... bitte auf Voranmeldung zu Projekttagen



Adresse: Cartoonmuseum Brandenburg

Nonnengasse 3 (Autozufahrt über die Nordpromenade)

15926 Luckau



Webseite: www.cartoonmuseum-brandenburg.de

Info-Telefon: 03375 / 52 930 44

