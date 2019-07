Pressemitteilung BoxID: 761208 (Carthago Reisemobilbau GmbH)

Frau am Steuer? Aber ganz sicher - beim exklusiven Fahrsicherheitstraining Carthago Ladies Drive



Fahrsicherheitstraining mit viel Praxis im eigenen Reisemobil

Attraktives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Zwei Veranstaltungsorte, eine geringe Teilnahmegebühr





Meist sieht die Rollenverteilung im Reisemobil wie folgt aus: Mann am Steuer, Frau auf dem Beifahrersitz. Warum eigentlich? Der Carthago Ladies Drive vermittelt Frauen mehr Spaß am Fahren. Carthago hat zusammen mit Veranstaltungspartner AL-KO vom 26. bis zum 28. September ein spezielles Fahrsicherheitstraining mit einem spannenden Programm zusammengestellt. Männer sind als Begleitung ebenfalls willkommen – sie genießen eigene Programmpunkte unabhängig von den Fahrerinnen.



Fahrsicherheitstraining mit viel Praxis im eigenen Reisemobil



20 Fahrerinnen haben die Chance, ein Wochenende lang ihre Fahrkünste im Reisemobil zu trainieren, angeleitet von professionellen Übungsleitern. Ob präzises Fahren, Rangieren auf knappem Raum, effektive Bremstechniken oder auch ein wenig Theorie mit Fahrphysik – die zertifizierten Trainer vermitteln eine Fülle von Praxis-Tipps und Hintergrundwissen. Vor allem wird all dies tatkräftig in der Praxis mit dem eigenen Reisemobil geübt.



Darüber hinaus lernen die Fahrerinnen in Workshops alles Wesentliche rund um den Umgang mit dem Reisemobil. Auf dem Programm stehen Pflegetipps, Hinweise zur Wartung und zum sicheren Beladen.



Attraktives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm



Ein ebenso informatives wie unterhaltsames Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab. Bei einem gemeinsamen Abendessen können die Teilnehmerinnen untereinander und mit ihren Partnern Erfahrungen austauschen. Damit die Fahrerinnen nicht alleine reisen müssen, haben Carthago und AL-KO für die Partner ein Herrenprogramm organisiert, unter anderem mit Werksführungen und Carthago TestDrive.



Zwei Veranstaltungsorte, eine geringe Teilnahmegebühr



Die Anreise erfolgt am 26. September. Die Veranstaltung findet wechselweise bei Carthago in Carthago-City in Aulendorf/Oberschwaben und bei AL-KO in Kötz statt. Die Teilnahmegebühr beläuft sich pro Person auf 99 Euro, egal ob Fahrerin oder Begleiter.

Anmeldung unter: https://www.carthago.com/ueber-carthago/aktuelles/detail/al-ko-und-carthago-laden-zum-3-ladies-drive-ein/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (