15.000 Reisemobile gefertigt: Carthago feiert Jubiläum im Werk Odranci/Slowenien

Begeisterung bei den Carthago Mitarbeitern im Werk Odranci/Slowenien: Nach kaum mehr als acht Jahren hat am 14. Februar bereits das 15.000. Reisemobil die Fertigung verlassen. Den Stapellauf begleiteten neben vielen Mitarbeitern die beiden Carthago Geschäftsführer Johannes Stumpp (Finanz- und Rechnungswesen) und Anton Fetscher (Technik). Beim Jubiläumsmodell handelt es sich um einen chic c-line I 4.9 für einen Kunden in Deutschland.



[b]Erfolgsstory Odranci: 2008 eingeweiht, seitdem fortlaufend erweitert[/b]



Mit einem Carthago chic c-line I hat im August 2008 auch alles angefangen: Ein Integrierter aus der Bestseller-Baureihe von Carthago war das erste Reisemobil aus dem seinerzeit völlig neu errichteten Werk Odranci. Die Gemeinde liegt unweit von Maribor im Nordosten Sloweniens.



Inzwischen wurde das Werk gleich mehrfach erweitert. Es umfasst heute eine Produktionsfläche von 20.500 m². Auch zurzeit ist es wieder von einer Baustelle gekennzeichnet: Eine neue Halle mit 1.500 m² Fläche wird derzeit errichtet.



[b]Identische Qualitätsmaßstäbe in Odranci und Carthago-City [/b]



Das Werk Odranci in Slowenien zählt zu den größten und modernsten Reisemobilwerken Europas. Während der Stammsitz des Unternehmens Carthago-City in Aulendorf/Oberschwaben liegt, ist das reine Montagewerk in Slowenien eine der tragenden Säulen des Unternehmens. Außer dem Carthago chic c-line werden hier die Baureihen c-tourer und c-compactline sowie die Reisemobile und Vans der Tochtermarke Malibu gefertigt.



In Odranci gelten für die Fertigung die identisch hohen Qualitätsmaßstäbe wie im Stammhaus. Wie erfolgreich und hochwertig die Reisemobile sind, zeigt die aktuelle Wahl zum Reisemobil des Jahres: Die beiden Carthago Siegermodelle chic c-line I und c-tourer I stammen aus Odranci.





Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Reisemobilbau wurde 1979 von Karl-Heinz Schuler gegründet.



Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und zählt in Europa zu den führenden Premium-Herstellern der Branche. Nicht von ungefähr heißt der Markenslogan: Carthago - das Reisemobil. Kernkompetenz sind integrierte Reisemobile vom Carthago c-compactline bis zum highliner und von 70.000 Euro bis zur Reisemobil-Luxusklasse weit über 200.000 Euro. Sitz des Unternehmens ist Carthago-City, die Firmenzentrale im oberschwäbischen Aulendorf mit einer der modernsten Reisemobilfertigungen Europas. Zwei Siege bei der Wahl zum Reisemobil des Jahres 2017 und die Auszeichnung mit dem European Innovation Award 2016 unterstreichen die Spitzenposition der Marke.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren