Sommer aus dem Fass - Somersby bringt frisch gezapften Modern Cider in die Gastronomie

Das neue Getränk am Hahn

Der Launch von Somersby brachte 2014 ordentlich Bewegung in den deutschen Markt, denn das fruchtige, leicht süßliche Erfrischungsgetränk ist mehr als nur ein Cider. Als spritziger Modern Cider eröffnete Somersby eine ganz neue Kategorie, die bei einer breiten, attraktiven Zielgruppe auf große Begeisterung stieß. Mit der Einführung des revolutionären DraughtMasters, einem innovativen Zapfsystem, stellte Carlsberg 2016 eine weitere Neuheit im deutschen Markt vor, mit der Gastronomen mehr Vielfalt in bester Qualität für mehr Profitabilität im Bereich Fassbier anbieten können. Ab sofort gibt es beide Top-Seller als erfolgreiche Kombination, denn Somersby ist nun auch im 20l DraughtMaster-Fass erhältlich.



“Seit der Einführung von Somersby staunen wir täglich über den riesigen Erfolg der Marke. Nachdem sich der Cider bereits in der Flasche und Dose so großer Beliebtheit erfreut, gehen wir jetzt konsequent den nächsten Schritt und integrieren ihn auch in unser modernes DraughtMaster-Modular. So sind je nach Vorliebe des Gastes neben 0,33Liter auch andere Serviergrößen möglich und wir können unser spritziges Getränk eisgekühlt bei bester Qualität aus dem Fass servieren. Durch die leuchtende Linse am Zapfhahn ist die Marke am POS zudem noch besser zu sehen“, erklärt Marc Kemper, Leiter Vertrieb Gastronomie Carlsberg Deutschland, die Vorteile.



Auch Felix Förster, Betreiber von DUKE BURGER, zeigt sich wie viele seiner Gastronomie-Kollegen begeistert: „Ich finde den fruchtig frischen Geschmack von Somersby klasse; er ist nicht so herb wie die typischen Cider. Gerade jetzt im Sommer mit viel Eis serviert ist er als Getränk super erfrischend. Wir haben Somersby nun in unseren DUKE Filialen auch erstmalig vom Fass. Unsere Barkeeper kreieren Cocktails damit und unsere Gäste lieben das. Ganz nach dem Motto: Sommer, Sonne, Somersby.“



Für weitere Informationen bzw. bei Interesse an dem Produkt schreiben Sie bitte eine Email an draughtmaster@carlsberg.de.



Über Somersby



Der moderne skandinavische Cider beflügelt in Deutschland bereits seit 2014 die Wachstumskategorie „moderne Cider“. Fruchtig-frisch in Geschmack und Design – so hebt sich Somersby positiv vom bestehenden Sortiment ab und spricht neue, junge Verwender an. Mit spritzigen 4,5 % vol. Alkohol und dem Geschmack von leckeren Äpfeln passt Somersby Cider zu den unterschiedlichsten Verwendungsanlässen. Somersby gibt es für die Gastronomie in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen: Apple, Blackberry, Citrus und seit 2019 auch Red Rhubarb. Mit 35% Marktanteil ist Somersby Marktführer in der Kategorie Modern Cider und verkauft sich 2,8x schneller ab als der Wettbewerb.



Über die Carlsberg Group



Die Carlsberg Group ist einer der weltweit führenden Brauereikonzerne mit einem großen Portfolio an Bier- und anderen Getränkemarken. Die Flagship-Marke Carlsberg ist eine der bekanntesten Biermarken der Welt. Die Carlsberg Group beschäftigt über 45.000 Mitarbeiter und ihre Produkte werden in über 150 Märkten verkauft. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.carlsbergdeutschland.de.

