Lübzer hisst die Segel mit den Störtebeker Festspielen

Der Mythos um den Freibeuter Klaus Störtebeker wird wieder zum Leben erweckt: Vor malerischer Ostseekulisse wird die Naturbühne Ralswiek auch 2018 Austragungsort der alljährlichen Störtebeker Festspiele. Das Open-Air-Theater präsentiert das abenteuerliche Leben des berühmten Piraten auf unterhaltsame Weise. Unterstützt wird das Leuchtturmevent auch in diesem Jahr von dem regionalen Bierpartner Lübzer.



Vom 23. Juni bis 08. September inszenieren die Störtebeker Festspiele das Stück „Ruf der Freiheit“. In neuer Hauptbesetzung mit Alexander Koll als Klaus Störtebeker und Alexander Hanfland in der Rolle des Gefährten Goedeke Michels, verwandelt sich ein Teil Rügens während der Sommermonate in eine spektakuläre Piratenszenerie.



Für das leibliche Wohl sorgt Lübzer mit seinen erfrischenden Bier und Biermischgetränken aus der Region. „Getreu unserem Motto ,Von hier. Natürlich.‘ verleihen wir unserer Leidenschaft und unserer Liebe zur Heimat Ausdruck. Wir blicken auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit den Störtebeker Festspielen zurück, die wir nicht missen möchten“, freut sich Wilfried Horn, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Brauerei Lübz, über die Kooperation im vierten Jahr.



Die erfolgreichen Festspiele um den berüchtigten Freibeuter ziehen jährlich hunderttausende Besucher in ihren Bann. Mit 150 Darstellern, 30 Pferden, vier Schiffen, atemberaubenden Stunts und beeindruckenden Spezialeffekten begeistert das spannungsgeladene Event die Fans der Open-Air-Festspiele seit nunmehr 25 Jahren. Eintrittskarten für die Störtebeker Festspiele 2018 sind telefonisch unter der Telefonnummer (03838) 31100 und über die Homepage der Festspiele www.stoertebeker.de erhältlich.



Die Marke Lübzer



Seit 1877 wird das beliebteste Bier Nordostdeutschlands in Lübz, im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns aus hochwertigen Rohstoffen und mit klarstem Wasser gebraut. Gemäß des Leitspruchs „Von hier. Natürlich.“ setzt sich die Brauerei für Kultur, Sport und Umweltschutz in der Region ein. Zur Lübzer Markenfamilie zählen neben dem Flaggschiff Lübzer Pils die Sorten Lübzer Export, Lübzer Urkraft, Lübzer Bock, Lübzer Schwarzbier und Lübzer Alkoholfrei sowie das Biermischgetränke-Sortiment bestehend aus Lübzer Lemon, Lübzer Zitrone Alkoholfrei, Lübzer Grapefruit und Lübzer Grapefruit Alkoholfrei. Die Mecklenburgische Brauerei Lübz ist ein Unternehmen der Carlsberg Deutschland Gruppe.

