Das Leben ruft - Lübzer stärkt Markenerlebnis mit neuem Design

Mit der breit angelegten Kampagne „Das Leben ruft“ hat Lübzer bereits im letzten Jahr begonnen, die Neupositionierung der beliebten Biermarke umzusetzen. Mit der Designanpassung folgt nun der nächste Schritt: Die ersten Abfüllungen im frischen Erscheinungsbild werden im März an den Handel ausgeliefert. Mit dem neuen Design möchte Lübzer das Markenerlebnis weiter verbessern und die Heimatverbundenheit mit Mecklenburg-Vorpommern stärker betonen.



Der neue Leuchtturm im Signet, der den bisher abgebildeten Amtsturm ersetzt, ist Lübzers bekanntes Markensymbol und Wegweiser zu unbeschwerten Momenten. Zukünftig präsentiert er sich prominent auf der Flasche, sowohl auf dem Etikett als auch am Flaschenhals, der selbst einen Leuchtturm darstellt. Jedes Sortenetikett zeigt einen Ausschnitt der vielfältigen Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns und unterstreicht damit die Produktvielfalt in der Sortimentspalette.



Das neue Design spricht dank Modernität, Frische und Natürlichkeit nicht nur Stammverwender an, sondern zeigt auch in der Marktforschung eine deutlich gesteigerte Attraktivität für die junge Zielgruppe. Die traditionelle Schriftart verbindet das Moderne mit der Herkunft und stärkt die Markenwiedererkennung von Lübzer. Mit dem Design-Update der Flaschenetiketten lassen sich die Lübzer Sorten durch Farbkodierung der Produktfamilien noch deutlicher zuordnen: die alkoholfreien Sorten Lübzer Alkoholfrei, Alkoholfrei Grapefruit und Alkoholfrei Zitrone; die Familie der Naturradler in den fruchtig-frischen Geschmacksrichtungen Grapefruit und Zitrone, die gemeinsam die wachstumsstarke Kategorie der naturtrüben Biermixgetränke abdecken; die Lübzer Klassiker Pils und Export; und als Spezialitäten positioniert Lübzer seine Sorten Bock, Urkraft und Schwarzbier mit ihrem jeweiligen Charakter von malzig über karamellig bis röstig.



„Unser neues Design passt perfekt zu Lübzer und unserem Anspruch, das Gefühl von Gemeinschaft und Freundschaft zu stärken. Mit dem neuen Markenerlebnis widmen wir uns dem Schönen im Leben und rücken die Auszeit vom Alltag in den Fokus. Diese Wahrnehmung möchten wir in den Köpfen der Menschen festigen“, erläutert Bastian Pochstein, Geschäftsführer der Lübzer Brauerei.



Zwischen Mai und September wirbt Lübzer mit Großflächenplakaten an prominenten Orten und digitaler Präsenz in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Parallel dazu startet die Biermarke im Mai und Juni mit einer Live-Erlebnis-Tour „Das Leben ruft“ durch zahlreiche Städte zwischen dem Erzgebirge und der Lausitz. Auch am POS kommuniziert Lübzer das neue Produktdesign durch auffällige Aufbauten, Topper, Kastenstecker und Wobbler sowie Gratis-Zugaben und Gewinnspiel-Aktionen.



Im Zuge des Markenrelaunchs erhält auch die Website ein neues Erscheinungsbild. Ab dem zweiten Quartal präsentiert sich Luebzer.de mit frischer und moderner Optik und bietet den Nutzern ein Markenerlebnis mit einem künftig noch schnelleren und besseren Einstieg in die Lübzer Themenwelten.



Die Marke Lübzer



Seit 1877 wird das beliebteste Bier Nordostdeutschlands in Lübz im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns aus hochwertigen Rohstoffen gebraut. Gemäß der Devise „Das Leben ruft“ lädt Lübzer dazu ein, die schönen Momente abseits des Alltags bewusst zu genießen. Mit dem Ziel, das gemeinschaftliche Leben in Norddeutschland aktiv mitzugestalten, setzt sich die Mecklenburgische Brauerei Lübz für Kultur, Sport und Umweltschutz in der Region ein. Zur Lübzer Markenfamilie zählen neben dem Flaggschiff Lübzer Pils die Sorten Export, Urkraft, Bock und Schwarzbier sowie die alkoholfreien Sorten Lübzer Alkoholfrei, Alkoholfrei Grapefruit und Alkoholfrei Zitrone. Die Biermischgetränke Lübzer Naturradler Zitrone und Lübzer Naturradler Grapefruit vervollständigen das Sortiment. Die Mecklenburgische Brauerei Lübz ist ein Unternehmen der Carlsberg Deutschland Gruppe.

