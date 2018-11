Carlsberg Deutschland schließt Partnerschaft mit Budweiser Budvar

12.11.18

Ab dem 1. Januar 2019 wird Carlsberg Deutschland Gastronomie-Vertriebspartner von Budweiser Budvar in Deutschland. Die Zusammenarbeit ist zunächst für drei Jahre geplant.



Carlsberg Deutschland und Budweiser Budvar werden ab 2019 in der Gastronomie zusammenarbeiten. Damit wird Carlsberg neben Budweiser selbst, das tschechische Bier exklusiv in der Gastronomie vertreiben.



Budweiser Budvar lebt die Biertradition seit mehr als 700 Jahren, denn das tschechische Bier – das sich heute in über 70 Ländern weltweit größter Beliebtheit erfreut – hat bereits im Jahr 1265 das Braurecht verliehen bekommen.



„Budweiser Budvar ist als klarer Marktführer im Bereich der Internationalen Biere in Deutschland daran interessiert, diese Bedeutung auch im Geschäftsfeld Gastronomie zu erreichen. Hier ist eine nationale Vertriebsorganisation von enormer Bedeutung, weshalb wir in Carlsberg Deutschland den idealen Partner für eine solche Kooperation sehen.“, so Rüdiger Schleusner, Geschäftsführer der Budweiser Budvar Importgesellschaft.



„Wir freuen uns mit Budweiser Budvar eine der bekanntesten und beliebtesten tschechischen Biermarken in der deutschen Gastronomie unterstützen zu können und dieser traditionsreichen Marke gemeinsam in der hiesigen Gastronomieszene zu größerer Sichtbarkeit zu verhelfen.“, ergänzt Marc Kemper, Geschäftsführer Gastronomie Carlsberg Deutschland.



Über Budweiser Budvar:



Mit Budweiser Budvar verbindet man weit mehr als den Namen einer Brauerei – die Marke gilt als Sinnbild für hochwertige Braukunst, beste Zutaten, Tradition und unverkennbare Geschmackswelten. Bereits 1895 als „Tschechische Aktienbrauerei“ gegründet, setzt Budweiser Budvar die über 750 Jahre alte Brautradition in Budweis fort und exportiert die tschechische Biermarke heute in über 70 Länder weltweit.



Von Beginn an verwendet die tschechische Staatsbrauerei Budweiser Budvar die Bezeichnung „Budweiser“ für ihre Produkte. Trotzdem gibt es seit 1907 mit der amerikanischen Brauerei Anheuser-Busch (heute Teil der „Anheuser-Busch InBev NV“) Rechtsstreitigkeiten um die Marke Budweiser. Das tschechische Original konnte bis heute jedoch rund 70 Prozent der Fälle für sich entscheiden.



Um den deutschen Markt kümmert sich seit 2004 die 100-prozentige Tochtergesellschaft Budweiser Budvar Importgesellschaft mbH mit Sitz in Erfurt. Und das erfolgreich: Budweiser Budvar ist das meistverkaufte internationale Bier im deutschen Handel (Quelle: Nielsen Markettrack Gesamtjahr 2017).

