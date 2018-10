Unknown Mortal Orchestra - "IC-01 Hanoi"

01.10.18

Während der Aufnahme der aktuellen Veröffentlichung von UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA, „Sex & Food“, befanden sich Ruban Nielson, sein langjähriger Mitarbeiter Jacob Portrait und sein Bruder Kody Nielson in den Phu Sa Studios in der vietnamesischen Stadt Hanoi. Während des Aufnahmeprozesses für „Sex & Food“ nahm die Band Live-Sessions mit dem lokalen Musiker Minh Nguyen - dessen Instrumente vietnamesische Percussion, eine kleine Flöte namens Sáo Trúc und eine Art Maultrommel (Đàn Môi) sind - sowie Nielsons Vater Chris, der Flügelhorn, Saxophon und Keyboards bediente, auf.



Aus diesen Sessions wurde „IC-01 Hanoi“: eine klangliche Destillation der Einflüsse der Band im Jazz, Krautrock und der Avantgarde. Im Kern ist „IC-01 Hanoi“ eine Aufzeichnung der Erforschung, die in MILES DAVIS' experimentellem „On The Corner“ ihren nächsten Vorläufer findet - selbst eine Platte voller Verbeugungen gegenüber avantgardistischen Komponisten und Jazz-Außenseitern gleichermaßen.



Auf „IC-01 Hanoi“ erleben wir einen Ruban, der sich verstärkt seiner Leadgitarre widmet, sie ausdehnt und aufbläht mit einem mäandernden Fuzz-Ton, der sich durch die Sessions zieht. Der Rest der Session-Mitglieder begegnen Rubans melodischer Diversität mit Gelassenheit, dabei ihre Talente voll zur Geltung bringen. So finden sie alle eine eigene Rolle in der Fusion von Funk sowie in den eher ambienten und abstrakten Berührungspunkten auf „IC-01 Hanoi“.



UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA EU TOUR DATES



26.10. Madrid, ES @ Sala Mon

27.10. Bilbao, ES @ BIME Live

29.10. Porto, PT @ Hard Club

30.10. Lissabon, PT @ Aula Magna

01.11. Clermont-Ferrand, FR @ La Cooperative de Mai

02.11. Antwerpen, BE @ Filter Festival

03.11. Paris, FR @ Pitchfork Music Festival Paris

04.11. Frankfurt, @ Zoom Frankfurt

06.11. Kopenhagen, DK @ Vega

07.11. Stockholm, SE @ Kagelbanan

08.11. Oslo, NO @ Parkteatret

09.11. Bergen, NO @ Landmark

11.11. Groningen, NL @ Oosterpoort

13.11. Wien, AT @ Flex

14.11. Zürich, CH @ Rote Fabrik

15.11. Vevey, CH @ Rocking Chair

16.11. Amsterdam, NL @ Melkweg

17.11. Leipzig, @ Trascentury Update No. 3 Festival





Unknown Mortal Orchestra

IC-01 Hanoi

Veröffentlichung: Freitag, 26. Oktober 2018



(lifePR) (