Ryley Walker veröffentlicht zweite Single "Opposite Middle"

„Walker moves with fluid assurance, harnessing his fresh influences to find a vivid new focus.” - Pitchfork



„Deafman Glance sounds like his masterpiece.” - Stereogum



RYLEY WALKER veröffentlicht heute mit „Opposite Middle“ die zweite Single aus seinem kommenden Album „Deafman Glance“ auf Dead Oceans. Die Uraufführung des Tracks erfolgt über Noisey und ist der Nachfolger der bereits veröffentlichten Single „Telluride Speed“.



„„Opposite Middle“ was the last tune written for the record,” sagt RYLEY. „At first it was slow. Like crawling pace. What a bummer that would have been, yeah? Somehow it worked itself out to become the only bonafide fast jammer on the record. I was thinking a lot about making my brain work better and the guitar playing of David Grubbs and Steve Hackett. I can’t play as well as either of them but I was thinking about it. Thank you for scoping this out. Really appreciate it. This one is fun to play live. Really can’t wait for the gigs.”



Hört euch hier „Opposite Middle“ an:



„Deafman Glance“, gemastert von Miles Showell in den Abbey Road Studios in London, ist das zweite Ryley Walker Album, welches von LeRoy Bach und Walker selbst produziert wurde. Es wurde größtenteils in den Minbal (jetzt JAMDEK) Studios in Chicago aufgenommen. Einige spätere Sessions fanden auch in den USA Studios und in LeRoys Küche statt. Cooper Crain (Bitchin 'Bajas, Cave) nahm das Album auf und mixte es, außerdem fügte er ein paar Synthieklänge hinzu. Ryley spielt auf Deafman Glance sowohl elektrische als auch akustische Gitarre und wurde dabei von seinen langjährigen Sparringspartnern Brian J Sulpizio und Bill Mackay begleitet, die beide E-Gitarre spielen. LeRoy Bach, der selbst auch mal zur E-Gitarre griff, fügte Klavier und andere Tasteninstrumente hinzu. Andrew Scott Young am Kontrabass, Matt Lux am E-Bass, Mikel Avery und Quin Kirchner am Schlagzeug/Percussion vervollständigen das Ensemble. Als Gast ist der berüchtigte Chicagoer Saxophonist Nate Lepine zu hören, der zudem noch eine Menge Flötentöne hinzugefügt hat.



RYLEY WALKER on Tour

24.07.2018 München, Milla



06.11.2018 Berlin, Frannz Club

09.11.2018 – 10.11.2018 Wangels, Rolling Stone Weekender Festival

14.11.2018 Köln, Artheater

15.11.2018 CH-Bern, ISC Club

16.11.2018 CH-Zürich, Bogen F

17.11.2018 Rust, Rolling Stone Park



Preorder

Hier könnt ihr die LP „Deafman Glance” vorbestellen: https://www.finestvinyl.de/rock-vinyl/walker-ryley-deafman-glance/?item=123566

Hier könnt ihr die CD „Deafman Glance” vorbestellen: https://www.jpc.de/jpcng/poprock/detail/-/art/ryley-walker-deafman-glance/hnum/8151985



Presskits



Ryley Walker - „Opposite Middle“ (Official Audio) - https://youtu.be/H7WsXRtLL9Y

Ryley Walker - „Telluride Speed” (Official Audio) - https://youtu.be/sLCqziQsbz4

Deafman Glance Tracklist:

1. In Castle Dome

2. 22 Days

3. Accommodations

4. Can’t Ask Why

5. Opposite Middle

6. Telluride Speed

7. Expired

8. Rocks On Rainbow

9. Spoil With The Rest

