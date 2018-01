ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER veröffentlichen neue Single "Mainland" via Sub Pop

Melbourne hat eine neue Stimme: ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER. Das Quintett fiel 2017 bereits durch die Veröffentlichungen „The French Press EP“ auf, in diversen internationalen Medien (u.a. The Guardian, Paste) tauchte die EP am Ende des Jahres sogar in den Bestenlisten auf. Und auch die deutsche Presse war voll des Lobes:



„Der Frühling kann kommen: Die australischen Newcomer Rolling Blackouts Coastal Fever veröffentlichen ihre zweite EP mit stilsicherem und abwechslungsreichem Surf-Pop.“ – Intro



„Perfekter Indierock einer neuen Band aus Australien.“ – Visions



„Okay Leute, das hier ist der Newcomer des Jahres.“ - eclat-mag.de



„Indiegitarren sind halt doch das Geilste!“ - bestditches.com



„Irgendwo zwischen Pavement, Real Estate und The Clean angesiedelt und unter dem Style „Dolewave” laufend, spielen fünf Melbourne Boys schwungvoll-ästhetischen Indie Surf Rock, der mit viel guter Laune gesegnet ist…“ - Trust



Jetzt melden sich ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER mit einem neuen Track zurück: „Mainland“ – gleichzeitig ihr Startsignal in ein Jahr, welches mit Sicherheit ein ganz Besonderes für den Fünfer werden wird. „Mainland“ prahlt mit derselben Dringlichkeit wie ältere RBCF Tracks wie „Clean Slate” oder „Sick Bug”, die dereinst die Band auf die musikalische Landkarte brachten und für eine erste Fanbase sorgten. „Clean Slate” stammt von ihrem Debüt-Mini-Album „Talk Tight“, welches Sub Pop Ende August 2017 wiederveröffentlichte, nachdem es ursprünglich im März 2016 in Australien das Licht der Welt erblickte..



Inspiriert zu „Mainland“ wurde RBCF-Sänger und Gitarrist Tom Russo 2017 durch einen Trip zum Geburtsort seiner Großeltern auf Sizilien: „I was reading about a refugee crisis unfolding not far away in the Mediterranean Sea,“ sagt Russo. „The song is about longing, disillusionment, privilege and holding on to love as a kind of shield.”



Aufgenommen wurde der Song schließlich in einem abgelegenen Haus irgendwo in Australiens nördlicher Wildnis in New South Wales. Nach ausgedehnten Touren durch Australien und Nordamerika werden ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER im Mai auch für zwei Konzerte nach Deutschland kommen:



EU-TOUR DATES:

18.05. UK-Nottingham, Rescue Rooms

20.05. UK-Glasgow, Centre for Contemporary Arts

21.05. UK-Manchester, Gorilla

22.05. UK-London, Electric Ballroom

24.05. F-Paris, Point Ephemere

26.05. NL-Amsterdam, London Calling

28.05. Hamburg, Molotow

29.05. Berlin, Lido

31.05. B-Brüssel, AB Club

