Neuer Song vom polnischen Künstler Perfect Son

16.01.19

Heute veröffentlicht PERFECT SON (aka Tobiasz Biliński) die zweite Single aus seinem kommenden Album „Cast“, das am 15. Februar auf Sub Poperscheint. Wie die zuvor veröffentlichte treibende Elektro-Lead-Single „It's For Life" besticht „Lust“ erneut durch eine kraftvolle, mitreißende Produktion und die anschwellenden elektronischen Arrangements, die mit Sicherheit jedes Soundsystem bedrohen.



Der Song feierte gestern bei den Kollegen von Clash Premiere und wurde dort zum “Track of the day” gekürt: “Matching crunching songwriting to electronic elements, and even the odd slice of oddball pop, Perfect Son seems to recall everyone from Matthew Dear through to Jonathan Meiburg.”



Das atmosphärische Lyrik-Video stammt von Biliński und seiner Frau Anna Mayer-Biliński. Ihr könnt es euch hieransehen.



Das Debütalbum „Cast“ erscheint am 15. Februar weltweit auf Sub Pop. Tobiasz Biliński aka PERFECT SON ist der erste polnische Künstler auf dem renommierten US-Label.

