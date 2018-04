Happy Release Day Unknown Mortal Orchestra! | Neues Album "Sex & Food" erscheint Heute via Jagjaguwar

Endlich ist es soweit: Heute veröffentlicht das UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA sein viertes Album „Sex & Food“ via Jagjaguwar.



„Nielson könnte die Zukunft gesehen haben. Was für ein Album.“ – Martin Burger, Visions 04/2018



„Eine These zum Albumtitel SEX & FOOD: der Sex ist der Soul, die Nahrung ist der Rock’n’Roll. Beides gemeinsam hat noch jeden Menschen glücklich gemacht…(..)“ – André Boße, Musikexpress 4/2018



Auf „Sex & Food” betritt UMO-Mastermind Ruban Nielson sowohl vertrautes als auch unerwartetes Terrain. So überrascht auch „Sex & Food” an vielen Stellen, das Album kommt herrlich formwandlerisch daher. „Sex & Food” betrachtet Fragen wie „Was konsumieren wir, wie beeinflusst es uns und warum fühlt sich alles manchmal so schlecht und komisch an?“ durch ein vibrierendes Klangobjektiv, welches ein Spektrum offenbart, das sich von sich-überschlagendem-Drum-Machine-Funk über Doom- und Thrash-Rock bis hin zur pinkfarbenen Psychedelic-Disco erstreckt. Womit klar ist: Es ist keine dunkle Platte per se. Schließlich befasst sich schon der Titel des Albums mit zwei der angenehmsten Erfahrungen im Leben; Positivität in Zeiten der Fremdartigkeit.



Das Album wurde in einer Vielzahl von Orten von Seoul und Hanoi bis Reykjavik, Mexico City und Auckland aufgenommen, ganz zu schweigen von Nielsons Heimatbasis in Portland. Es ist dadurch auch ein musikalisches Reise-Tagebuch geworden, welches diverse Erfahrungen beim Durchqueren der Welt sammelt und widerspiegelt. Das erste Video zum Song „American Guilt” steht dabei exemplarisch für die Intention als auch für die Entstehungsgeschichte des Albums.



Zum Happy Release Day gibt es ein Video für die Tanzfläche: „Everyone Acts Crazy Nowadays“ wurde illustriert und animiert vom Künstler Greg Sharp.



Zudem kündigt UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA heute auch eine Live-Show in der Londoner Royal Albert Hall am 21. November 2018 im Rahmen der Albert Sessions an (weitere Details zu den Albert Sessions siehe unten). Die Band wird im Mai auch mehrere europäische Shows sowie eine umfangreiche Nord-Amerika Tour spielen. Support für die meisten Gigs in Europa werden MAKENESS sein.



UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA auf EU-Tour:

18.05.2018 Hamburg, Uebel & Gefährlich w/ Makeness

19.05.2018 Berlin, Kesselhaus w/ Makeness

20.05.2018 Heidelberg, Karlstorbahnhof w/ Makeness

21.05.2018 Düsseldorf, Zakk w/ Makeness

22.05.2018 F-Paris, La Gaîté Lyrique w/ Makeness

24.05.2018 UK-London, Roundhouse w/ Makeness

25.05.2018 UK-Bristol, SWX w/ Makeness

26.05.2018 UK-Manchester, Strange Waves

27.05.2018 UK-Leeds, World Island

28.05.2018 B-Brüssel, Ancienne Belgique w/ Makeness

10.06.2018 NL-Hilvarenbeek, Best Kept Secret Festival



The Albert Sessions:

The Albert Sessions find world-class artists who haven’t headlined the Hall before to showcase their talent on the main stage. As well as their headline concert, the artists host inspirational workshops and experiences for young people across all musical genres with the Hall’s Education & Outreach team. Previous headliners have included Jake Bugg, First Aid Kit, Nicola Benedetti, Alison Balsom and Foals.



Presskit:

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA Video „Everyone Acts Crazy Nowadays“ – https://www.youtube.com/watch?v=ad2Iy0DMCWU

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA Video „Everyone Acts Crazy Nowadays“ Embed - <iframe width=“560” height=“315" src="//www.youtube.com/embed/ad2Iy0DMCWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA Video „Not In Love We're Just High” - http://www.youtube.com/watch?v=uY82vChor2A

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA Video „American Guilt” - https://www.youtube.com/watch?v=4-JlcmCxIXU



Instagram | Artist Site | TwitterFacebook | Label Artist Site |



UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA

„Sex & Food“

Jagjaguwar

Vö.: 06.04.2018

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren