Alex Cameron - neues Album Forced Witness ab 8. September via Secretly Canadian

Das Bezeugen der barocken Gruppenf*ckerei der Welt ist nicht länger freiwillig. Wir werden alle gezwungen zuzusehen. Jedmögliche Katastrophe vibriert in unseren Hosentaschen und fordert unsere Aufmerksamkeit. Auf seinem zweiten Album Forced Witness, das am 8. September auf Secretly Canadian erscheint, ist Alex Camerons Lösung für die Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert werden, eine tanzbare und gefährliche Ernsthaftigkeit, ein Sinn für Ehrlichkeit, der heilt und erleichtert auch wenn er uns in Stücke reißt und uns aus Selbstschutz lachen lässt. Cameron bietet uns lebhafte Portraits von Außenseitern, die die Welt ohne Illusion betrachten.



Aufgenommen in Berlin, Los Angeles and Las Vegas und produziert von Alex Cameron und Foxygens Jonathan Rado, erscheinen diese Songs zuerst schamlos unterhaltsam, der treibende Rhythmus und die ansteckenden Melodien werden permanent von Roy Molloys warmen Hornspiel verschönert. Doch die Liebeslieder und Hymnen auf das persönliche Durchhaltevermögen beinhalten genauso viel pure Menschlichkeit wie kluges Gespür für die unmögliche Einsamkeit dieser Zeit, besonders in dem Song „Stranger’s Kiss” – Camerons ergreifendes Duett mit Angel Olsen ( die ebenfalls auf „Candy May“ im Hintergrund singt). Die trotzigen blutigen Fäuste in „Runnin’ Outta Luck”, mitgeschrieben und mitgesungen von Brandon Flowers und der Schmutz feuchter Träume in „Country Figs” nehmen den selben Raum ein wie die große Betroffenheit des Internets im eingängig besinnlichen „True Lies“, in dem Cameron über willkürliche Sexualität singt, bei welcher wir entweder auf unseren Schoß hören können oder uns von unseren fragilen Hoffnungen unterwandern lassen. Vorletzter Track „Marlon Brando“ ist laut Cameron: “A study of a man in the hopeless pursuit of a woman. He is a familiar character in the world, a self-assured jock, a dullard, a low grade human who uses a specific kind of language when he finds a situation outside of his control. The song's lyrics present a damning indictment of homophobia and misogyny and their genesis in toxic masculinity.



Falls in diesen Songs Dunkelheit herrscht, dann nicht weil Tabus reizen, sondern weil Cameron weiß, dass Beichten eine erlösende Kraft besitzt und weil Menschen meistens am allerschönsten sind, wenn ihre Welt gerade zusammen gebrochen ist. Die Songs auf Forced Witness sind lebendig und reich an Details von gelebten Leben. Die ungeschönten Geschichten fühlen sich sehr universell an. In diesen chaotischen Zeiten, in denen wir nicht in der Lage sind weg zusehen, offeriert uns Alex Cameron eine pure Darstellung der Welt, wie er sie gesehen und erlebt hat.



Das Video zu “Candy May” wurde von Meghan McGarry gedreht. Die Idee des Videos beschreibt sie folgender Maßen: “Candy May is a visual, gut-wrenching longing, seeping out through the skin with a swagger that is distinctively Alex Cameron.”



Alex Cameron Tourdaten:





Juni – Roskilde, DK @ Roskilde Festival

Juli – Dour, BE @ Dour Festival

August – Berlin, DE @ Pop Kultur

August – Antwerpen, BE @ Het Bos





“Candy May” Video – https://www.youtube.com/watch?v=KU01Rix_l2w



Forced Witness Tracklisting:





Candy May

Country Figs

Runnin’ Outta Luck

Stranger’s Kiss (Duet with Angel Olsen)

True Lies

Studmuffin96

The Chihuahua

The Hacienda

Marlon Brando

Politics Of Love



