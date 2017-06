VLOW, der neue Carado Camper Van

Wenn es einfach mal spontan sein soll. Wenn eine individuelle Genusszeit ansteht. Wenn der Tag zu schön ist, um abends noch nach Hause zu fahren. Dann ist VLOW gefragt, der neue Camper Van von Carado. Der kleine Kompakte ist trotz seiner handlichen Maße ein wahres Raumwunder. Voll ausgestattet mit Schlafplätzen, Küche und Bad ersetzt er problemlos ein Hotelzimmer – und zwar immer genau da, wo man gerade ist. Der Tagesausflug wird zum Wochenendtrip, das Auftanken in der Natur zum Kurzurlaub, der Museumsbesuch zum ausgedehnten Städtetrip. Mit VLOW nimmt sich jeder die Freiheit, einfach unabhängig und spontan zu sein.



Unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten

Geht nicht, gibt’s nicht. VLOW ist ein Ausbund an Einsatzbereitschaft und Vielseitigkeit. Als Reisegefährte erweist sich der Camper Van ebenso funktional wie als Zweitwagen im Stadtverkehr oder als Transporter für größere Lasten. Je nach Vorliebe und Verwendungszweck stehen vier verschiedene Modelle zur Auswahl, die alle auf einem Fiat Ducato Chassis basieren. Mit einer Länge von 541 bis 636 Zentimetern lässt sich das Freizeitfahrzeug komfortabel im Gelände ebenso wie in schmalen Gassen handhaben.



„Mit VLOW haben wir das perfekte Wochenendfahrzeug entwickelt, das gleichzeitig einen praktischen Mehrwert besitzt“, sagt Julian Manz, Markenverantwortlicher Carado. „Ob Urlaub, Alltag oder Arbeit, der Camper Van ist in allen Lebenssituationen eine Bereicherung.“



Integrierter Schlafgenuss

Wer hätte gedacht, wie viel Gemütlichkeit in einen Camper Van passt? Alle vier Grundrisse sind effizient und wohnlich gestaltet. Das kompakte Modell 540 und das Komfortmodell 600 verfügen über großzügige Querbetten. Für höchste Flexibilität sorgt hier die doppelte Lichtleiste, so dass freie Seitenwahl besteht. Das Familienmodell 601 besitzt Stockbetten für bis zu vier Personen, wodurch auch kleine Familienreisen unkompliziert möglich sind. Im Modell 640 ist das Queensize-Bett längs ausgerichtet und lädt ebenfalls zur vollkommenen Entspannung ein. Dank einer praktischen Aufstiegshilfe sind alle Betten mit ihren hochwertigen Matratzen bequem für Groß und Klein erreichbar.



Ein besonderer Clou in puncto Beladung: Der Lattenrost lässt sich im VLOW einfach hochklappen und unkompliziert arretieren. Durch Herausnehmen der Abtrennung zum Wohnraum ergibt sich eine Durchlademöglichkeit, um auch sperrige Gegenstände zu transportieren. Alle Heckstauräume sind zudem serienmäßig mit Verzurrösen ausgestattet, die ein problemloses und sicheres Fixieren der Ladung erlauben.



Schicke Wohnwelten zum Wohlfühlen

Der freundlich eingerichtete Wohnraum wird – je nachdem, was gerade gebraucht wird – zum Ess-, Spiel- oder Fernsehzimmer. Er ist ausgestattet mit Halb-Dinette und Sitzbank in den Farbvarianten Explorer in Dunkelbraun-Beige oder Arctica in Hellgrau. Fahrer- und Beifahrersitz in passendem Bezug lassen sich als bequeme Sessel zur Ergänzung der Sitzecke in den Innenraum drehen. Abhängig vom Grundriss fällt der Kleiderschrank im Wohnbereich breiter oder schmaler aus beziehungsweise entfällt ganz. Zusätzlicher Stauraum ist im Podest unter dem Tisch im Bereich der Sitzgruppe integriert.



„Optisch gehen wir mit VLOW noch ein paar Schritte weiter als bisher. Schon von außen ist er ein richtiger Hingucker, aber gerade auch die Innenraumausstattung, die Möbel und das Design sind sehr schick und modern. Ein Ambiente zum Wohlfühlen“, so Carina Ströbele, verantwortlich für Marketing & Kommunikation bei Carado.



Selbstversorger willkommen

Genuss wird im Camper Van von Carado großgeschrieben. Dabei geht es nicht nur darum, gemeinsame Zeit, spontane Abwechslung und vollkommene Unabhängigkeit auszukosten. Auch kulinarische Genüsse sollen nicht zu kurz kommen. Und wenn die lokalen Spezialitäten nicht dem eigenen Geschmack entsprechen, bietet die Küche des VLOW die Möglichkeit, sich einfach selbst zu versorgen. Die drei größeren Modelle besitzen einen großen Küchenblock mit hochgesetztem Kühlschrank, einem zweiten Kleiderschrank darunter und einem Zwei-Flamm-Kocher mit Glasabdeckung und Spüle mit Schneidbrettabdeckung. Im Modell 540 gibt es einen kleinen Küchenblock mit integriertem Kompressorkühlschrank im Eingangsbereich und angrenzendem Kleiderschrank. Die Kombiküche ist mit Zwei-Flamm-Kocher, integrierter Spüle und Glasabdeckung ausgestattet. In allen Modellen besteht Kopffreiheit beim Kochen und das Soft-Close-System sorgt für ein geräuschloses und zuverlässiges Schließen der Schubladen. Auch ein Bad ist an Bord. Mit einem Festwaschbecken, WC und ausziehbarer Brausearmatur ist alles da, um sich gepflegt und wohl zu fühlen. Zusätzlich gibt es eine in die Decke integrierte Kleiderstange.



Optimieren nach eigenem Wunsch

Damit jeder genau den VLOW bekommt, der für ihn richtig ist, bietet Carado ein breites Portfolio an Sonderausstattung. Dazu gehören unter anderem 130 bis 177 PS-Motoren, Chassis in verschiedenen Grautönen, Alu- oder Stahlfelgen, Vorverkabelung für TV und Rückfahrkamera, Gästebett und Markise. Mit drei verschiedenen Paketen lässt sich das Fahrzeug zudem genau den persönlichen Wünschen anpassen. Das Basic-Paket enthält unter anderem einen Einlegeboden in der Dusche, einen Captain-Chair mit Armlehnen, Fenster im Bad, Fahrerhausverdunkelung und eine Fliegengittertür. Das Chassis-Paket umfasst neben weiteren Extras eine manuelle Klimaanlage für das Fahrerhaus, Beifahrerairbag, elektrische und beheizte Außenspiegel, einen Tempomat sowie einen 120-Liter-Dieseltank. Wer es elegant mag, kommt mit dem Chassis Comfort Paket auf seine Kosten. Es beinhaltet Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung, Chromringe an der Instrumententafel und Applikationen an der Armaturentafel sowie LED Tagfahrlichtstreifen, Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen und einen schwarz glänzenden Kühlergrill.



Genussvolle Entschleunigung hat einen neuen Namen: VLOW.

Carado GmbH

Die Carado GmbH ist ein Unternehmen der ERWIN HYMER GROUP. Sie bietet solide Reisemobile im Einstiegssegment zu einem fairen Preis und in überzeugender Qualität sowie seit 2017 auch Camper Vans. Die Carado Fahrzeuge und zeichnen sich durch verlässliche Funktionalität, anhaltende Wertbeständigkeit und klassische Eleganz aus. Carado ist die Marke für Menschen, die ihr Leben bewusst genießen, die mit Begeisterung reisen und die mobil und flexibel sein wollen.



