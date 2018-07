Starthilfe für Caravaning-Neulinge

Man würde ja gerne mal, aber ob es da nicht sehr viel zu beachten gibt? So denken wahrscheinlich viele Campingneulinge über das mobile Reisen. Die Lust auf Natur, Unabhängigkeit und gleichzeitig heimelige Gemütlichkeit ist da. Darum: Nicht lange zögern, Reisemobil mieten oder leihen und den ersten Caravaningurlaub des Lebens beginnen.



Dass jegliche Bedenken in Bezug auf das Fahren und Handhaben eines Reisemobils unbegründet sind, zeigt sich schon in den ersten Tagen auf Tour. Caravaning hält, was es verspricht: abwechslungsreiche Routen, individuelle Ziele und ein fahrbares Zuhause, das überallhin mitkommt. Die Faszination Caravaning kann auch Nina Bungers bestätigen, die erfolgreiche Bloggerin hinter Pinspiration.de und zweifache Mutter. Sie war im vergangenen Jahr das erste Mal mit ihrer ganzen Familie in einem Carado Reisemobil auf Tour und würde am liebsten sofort wieder aufbrechen.



„Ich wollte das mobile Reisen schon lange ausprobieren“, sagt Nina, „und ich bin froh, diese Urlaubsform für meine Familie und mich entdeckt zu haben. Nachdem wir jetzt selbst einmal das Gefühl von grenzenloser Freiheit und Ungebundenheit erlebt haben, sind wir auf den Geschmack gekommen. Da unsere geplante Tour wettertechnisch komplett ins Wasser gefallen wäre, haben wir uns kurzfristig anders entschieden und sind von Deutschland aus weiter nach Südtirol gefahren. Mit dem Reisemobil geht das ja ganz einfach, ohne erst Züge oder Flüge heraussuchen zu müssen.“



Sicheres Fahrgefühl unterwegs



Um die eigene Campingtauglichkeit zu testen, haben Nina und ihre Familie ihren ersten Caravanig-Trip mit einem Carado Leihfahrzeug unternommen. Die Modelle des deutschen Herstellers eignen sich perfekt für Einsteiger, denn sie sind sowohl funktional als auch komfortabel ausgestattet und bieten ein angenehmes und sicheres Fahrgefühl. Und nicht zu vergessen: Sie lassen sich mit einem Führerschein der Klasse B fahren. Als Reisemobil-Neuling haben Nina und ihr Mann sich zuerst mit dem Fahrzeug auf dem Parkplatz vertraut gemacht und das Rangieren geübt. Nachdem Größe und Beweglichkeit des Fahrzeugs ausgetestet waren, konnte es losgehen.



„Vor der Abfahrt kommt das Beladen. Tatsächlich ist es ein bisschen wie beim Kofferpacken für die Flugreise – Übergewicht ist nicht erlaubt.“ Das zulässige Maximalgewicht des Fahrzeugs, das in den Papieren eingetragen ist, haben sie aus dem Gewicht des unbeladenen Reisemobils und der kompletten Zuladung errechnet. Dazu gehören unter anderem Gepäck, Küchenutensilien, Sonderausstattung, Fahrräder am Heck, Markise auf dem Dach, Frischwasser und Kraftstoff sowie – nicht zu vergessen – alle zwei- und auch vierbeinigen Passagiere.



„Wir sind vor der Fahrt darauf hingewiesen worden, wie wichtig eine gute Verteilung des Gewichts ist. Um eine sichere Fahrt zu gewährleisten, sollten schwere Gegenstände möglichst weit unten und zwischen den Achsen verstaut werden, leichtes Gepäck haben wir in den Hängeschränken untergebracht.“ Wichtigen Stauraum bietet auch die großzügige Heckgarage. Diese eignet sich optimal für Campingmöbel, Grill und Fahrräder, die sich mit Befestigungssystemen sichern lassen. Offene Fächer und Ablagen müssen während der Fahrt leer sein, Schranktüren und Schubladen gehören geschlossen.



Die Technik fest im Griff



„Ich habe mich vor dem Urlaub schon gefragt, ob der Umgang mit Chemietoilette, Gas, Strom und Wasser schwierig werden könnte“, erzählt Nina. „Tatsächlich ist es aber wie mit allem: Einfach mal machen. Schließlich fahren ja Zigtausende mit ihren Reisemobilen jedes Jahr in den Urlaub und bekommen das auch hin. Also dachte ich mir, dann kann es so kompliziert nicht sein – und ist es auch nicht. Davon abgesehen haben wir sehr positive Erfahrungen mit den Waschräumen auf Campingplätzen gemacht, so dass unser Bad im Carado nicht ständig zum Einsatz kam.“



Damit Nina und ihr Mann unterwegs immer alle Systeme im Griff hatten, haben sie die Füllstände der verschiedenen Tanks am Control Panel kontrolliert. Wenn der Frischwassertank leer oder der Abwassertank voll waren, wurde einfach eine Ver- und Entsorgungsstation angefahren, die sowohl auf Reisemobilstellplätzen als auch an größeren Tankstellen und Rastplätzen zu finden ist. Die notwendigen Handgriffe waren auch für sie als Unerfahrene kein Problem.



Und auch die Frage, wie die Handhabung von Strom und Gas funktioniert, konnte die beiden schnell klären. Die Energie kann das Reisemobil auf dem Campingplatz über eine Stromsäule beziehen, an die es mittels Kabeltrommel und Adapterkabel angeschlossen wird. Unterwegs funktionieren Licht und Kühlschrank über die Aufbaubatterie. Herd, Boiler und Heizung werden mit Gas betrieben. Dafür gibt es im Reisemobil einen Anschluss, an den die Gasflasche angeschraubt wird.



Den perfekten Stellplatz finden



„Als Caravaning-Anfänger mussten wir uns bei der Stellplatzsuche auf Ratgeber und Websites verlassen. Das hat aber super funktioniert. Es gibt heute im Internet, per App und mit den Stellplatzführern im Buchformat so viele Möglichkeiten, im Handumdrehen den passenden Campingplatz zu finden. Und wenn man nicht gerade zu Ferienzeiten unterwegs ist, kann man sich auch einfach mal treiben lassen, spontan die Route ändern und ohne Reservierung ein Ziel anfahren“, sagt Nina. Sie hat mit ihrer Familie auf ihrer Reise verschiedene Stellplätze besucht und festgestellt, die richtige Mischung macht’s. Auf großen Campingplätzen mit Freizeitangebot hatten die Kinder jede Menge Gesellschaft zum Spielen, auf dem Platz in der Natur war mehr Zeit für Erholung und Familienerlebnisse. Ihr Fazit: „Ausprobieren lohnt sich.“



