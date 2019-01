Viele US-Nationalparks haben trotz "Shutdown" geöffnet

16.01.19

Problemloses Reisen auch in Zeiten des „Shutdowns“: Der Nordamerika-Spezialist CANUSA TOURISTIK (www.canusa.de) kann bislang keine Beeinträchtigungen seiner Kunden bei Besuchen in einem der Nationalparks der USA feststellen. Aufgrund der aktuellen Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten sind in den Nationalparks zwar keine oder nur wenige Mitarbeiter vor Ort, dennoch haben viele Parks auch weiterhin für Besucher geöffnet.



„Die Rückmeldung unserer Kunden, die jetzt in den Parks unterwegs waren, lautete bislang, dass alles ohne Probleme zu bereisen war,“ bekräftigt CANUSA-Chef Tilo Krause-Dünow. Wichtig für Urlauber zu wissen sei jedoch, dass die Besucherzentren nicht geöffnet sind, und auch die Müllentsorgung und Pflege der sanitären Anlagen derzeit nicht stattfinden.



„Allerdings wird für beliebte Nationalparks wie zum Beispiel den Joshua Tree National Park und den Yellowstone National Park derzeit auch kein Eintritt verlangt“, so Tilo Krause-Dünow. „Und damit sind die Besuche einiger Parks durch den Shutdown aktuell sogar kostenfrei.“



Insgesamt werden in den Vereinigten Staaten über 50 Nationalparks gezählt, wovon sich die meisten im Südwesten des Landes befinden. „Es ist derzeit jedoch nicht die Hauptreisezeit für diese Region“, betont Tilo Krause-Dünow, der auch dem Vorstand des VISIT USA Committee Germany (VUSA) angehört. „Das Touristenaufkommen ist in den Wintermonaten deutlich niedriger und erhöht sich erst wieder zum Frühjahr hin.“



Auch kuriose Meldungen rund um den Shutdown und die Nationalparks kommen aus den USA: So kann das Zion Canyon Visitor Center im Zion-Nationalpark im südwestlichen Utah aufgrund Spenden von Partnern wie Washington County weiter betrieben werden.

