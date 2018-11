CANUSA TOURISTIK: Auch in 2018 boomen die Nordamerika-Reisen

09.11.18

Zufriedene Gesichter beim Nordamerika-Spezialisten CANUSA TOURISTIK (www.canusa.de): Im aktuellen Reisejahr konnte der Veranstalter bei den Buchungszahlen für Kanada erneut um rund 20 Prozent zulegen, und auch für die USA sieht die Bilanz nach einem zweistelligen Rückgang zu Beginn des Jahres erfreulich aus. „Wir liegen fast auf dem Niveau des Vorjahres“, betont CANUSA Gründer und Geschäftsführer Tilo Krause-Dünow.



Die beliebtesten Reiseformen der CANUSA-Kunden waren sowohl für Kanada als auch die USA Wohnmobilreisen sowie die Pkw & Flug Programme. „Nach wie vor besonders stark sind wir bei Destinationen wie Hawaii, Alaska und Zielen für den Wiederholer-Kunden, also Destinationen, die touristisch noch nicht so bekannt sind“, verrät Tilo Krause-Dünow. Die hohe Kompetenz und die umfangreichen Landeskenntnisse der CANUSA-Berater zahlen sich in einer hohen Nachfrage bei den individuellen Reiseberatungen aus.



Profitieren konnten die Urlauber in 2018 bei CANUSA von einem Preisrückgang von über zehn Prozent bei allen Leistungen in USA und Kanada. „Dies hängt einerseits mit der Entwicklung der Devisen zusammen, andererseits aber auch mit der starken Nutzung der Preisdynamik bei Hotels und Wohnmobilen“, so der CANUSA-Chef.



Kräftig investiert und seine Aktivitäten entsprechend ausgebaut hat CANUSA im Bereich Social Media. Erstmals gelang dem Nordamerika-Spezialisten im Oktober 2018 beim Social-Media-Ranking von storyclash, das für die Fachzeitschrift „fvw“ durchgeführt wurde, bei der Verbreitung seiner Inhalte eine Top 10-Platzierung.

