10 Jahre Social Media Community

CANUSA TOURISTIK reist mit markentreuen Fans & Followern

Erfolgreiches Community-Management eines Reise-Spezialisten: Vor zehn Jahren startete der Nordamerika-Experte CANUSA TOURISTIK (www.canusa.de) die Kommunikation mit seinen Kunden, Partnern, interessierten Urlaubern und USA- und Kanada-Fans auf Facebook und YouTube. Ein Jahrzehnt später hat sich das Unternehmen eine treue Gefolgschaft auf diesen Kanälen aufgebaut.



„Mit über 75.000 Facebook-Fans und rund zwei Millionen Minuten Zuschauerminuten bei YouTube sehen wir nicht nur ein stetig wachsendes Interesse an unseren Social Media Kanälen, sondern vor allem auch die Treue zur Marke CANUSA“, zeigt sich Firmengründer und Geschäftsführer Tilo Krause-Dünow erfreut über die hohe Akzeptanz der Community-Seiten. Seit fünf Jahren ist der Veranstalter auch auf Instagram aktiv und verzeichnet bis heute fast 10.000 Beiträge mit dem Hashtag #mycanusa. Die Postings stoßen auf reges Interesse und bekommen Reaktionen von mehreren tausend Usern.



Der Spezialist für Reisen nach USA und Kanada setzt bei seinen Social Media Aktivitäten auf das große Knowhow und die jahrzehntelange Erfahrung seiner Reise-Experten. CANUSA punktet bei den Usern mit umfangreichen Destinationskenntnissen und dem geballten Insider-Wissen zu Reisezielen in Nordamerika. „Insbesondere auf Instagram lassen sich die unvergesslichen Erlebnisse und Momente in den landschaftlich einzigartigen Regionen in USA und Kanada sehr beeindruckend und emotional darstellen“, bekräftigt Tilo Krause-Dünow.



Aber auch die langjährigen Partnerschaften mit Fremdenverkehrsämtern und touristischen Dienstleistern in Nordamerika macht sich der Reise-Experte auf den Social Media Kanälen zunutze. Speziell auf YouTube werden immer wieder Service-Themen behandelt, beispielsweise zum ESTA-Visum für die USA oder Insidertipps rund um das Thema Autofahren in Nordamerika. Unverzichtbar für den Veranstalter ist auch der wöchentliche Newsletter-Service an die Kunden, mit dem bis zu 520.000 Leser erreicht werden.



Die Social Media Links von CANUSA TOURISTIK im Einzelnen:

https://www.youtube.com/user/CANUSATouristik

https://www.facebook.com/canusareisen/

https://www.instagram.com/canusatouristik/

