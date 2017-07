Bildergeschichten: aus dem Web auf die Straße

Im Rahmen der Live for the Story Kampagne ruft Canon auf Instagram unter dem Hashtag #liveforthestory dazu auf, seine ganz individuelle Sommergeschichte zu posten. Die besten Sommergeschichten präsentiert Canon in einer Live Gallery Tour.



Die besten Geschichten schreibt der Sommer. Diese Stories werden in Wien, Fehmarn und München in Form einer Live Gallery ausgestellt und an bis zu 18 übergroßen Fotostehlen sowohl aus gedruckte Exponate, als auch auf großen digital Screens gezeigt. Einige der digitalen Rahmen sind noch leer und bieten somit Platz für weitere Sommergeschichten, die die Besucher der Live Gallery direkt vor Ort mit ihrem eigenen Bild erzählen können. Dazu stehen Leihkameras bereit. Das jeweilige Event lädt förmlich dazu ein, spontane Geschichten festzuhalten.



Die Live Gallery ist zunächst vom 15. bis 17. August beim Frequency Festival in Wien zu Gast bevor es nahtlos vom 18. bis 27. August weiter zum Kitesurf World Cup nach Fehmarn geht. Den Höhepunkt der Tournee bildet das Streetlife Festival München am 9. und 10. September. Dort präsentiert Canon als Sponsor auf dem 2500 qm großen Space Invaders Areal neben der Live Gallery weitere Mitmach-Attraktionen. So ermöglicht bspw. ein Hashtag-Printer den Besuchern, ihre Fotos ausgedruckt mitzunehmen. Dafür müssen sie lediglich den Hashtag #liveforthestory unter ihr Instagram Posting setzen, der Hashtag-Printer druckt die Bilder automatisch aus.



Zudem werden die neuesten Kameramodelle, darunter die EOS 6D Mark II und die EOS 200D, vor Ort ausgestellt sein – präsentiert von dem Canon Fachpersonal, das alle Fragen dazu kompetent beantwortet. Auf Screens, die in einem großen Videocube integriert sind, laufen exklusive Filme zur Kampagne mit Brand Explorer Ulla Lohmann und dem Gesicht der Kampagne – der Künstlerin und Geschichtenerzählerin – Zoë Kravitz. Somit gelangen die Geschichten aus dem Web direkt auf die Straße und inspirieren zu neuen Geschichten.



Die Termine der Live Gallery Tour im Überblick:

15. - 17.08.2017 Frequency Festival Wien

18. - 27.08.2017 Kitesurf World Cup Fehmarn

09. - 10.09.2017 Streetlife Festival München



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: Juli 2017

