CannaTrade 2020, 15.-17. Mai 2020

BernExpo, Bern, Schweiz

Nach über 12 Jahren kehrt die CannaTrade zurück an ihre Geburtstätte nach Bern. Im Jahre 2001 fand hier die erste Hanf-Messe statt. Nach dem Ende der «Duftsäckli-Zeit» als Cannabis in der Schweiz kurz vor der Legalisierung stand, tourte die Can-naTrade ab 2008 quer durch die Schweiz und fand nun - Dank der weltweiten Libe-ralisierung von Cannabis sowie dem ungebrochenen CBD-Boom - wieder zu alter Grösse. Die vergangenen Ausgaben der CannaTrade in der Halle 622 in Zürich waren innert Kürze restlos ausgebucht, über 150 interessierte Firmen fanden keinen Stand-platz mehr. Die Rückkehr nach Bern, auf das größere Gelände der BernExpo, war da-her nur die logische Schlussfolgerung.



Auf über 12’000m2 wird die CannaTrade 2020 ein umfassendes Spektrum rund um die Themen Cannabis, CBD, Anbau, Rauchkultur, Vape, Medizin, Esswaren, Kosmetik, Baustoffe, Kunst und Kultur bieten. Über 300 Aussteller präsentieren Produkte, In-novationen, Informationen und Dienstleistung rund um die Hanfpflanze. Gegen 2000 Business Visitors aus aller Welt werden erwartet, dazu 10 – 15'000 interessierte Be-sucherInnen aus der Schweiz und dem nahen Ausland.



Als Highlights für Besucher stehen das Hemp Food Festival, die Schweizer Meister-schaft im Joint Rollen und das Rahmenprogramm mit Vorträgen zu Medizin, Anbau und Politik im Vordergrund. An der CannaTrade geniessen Business Kunden den ent-spannten Austausch in der Business-Lounge und wie schon im Jahr 2019, findet in Zusammenarbeit mit der US-Firma International Conferences Group, am Vortag der CannaTrade die International Cannabis Business Conference (ICBC) statt. Unter den Ausstellern wird der CannAward, die Prämierung der besten Produkte in 10 verschie-denen Kategorien, für Furore sorgen. Und die Schweizer CBD-Produzenten messen sich auch in 2020 wieder im CannaSwissCup um die Wahl des besten CBD-Grases mit Jahrgang 2019. Spannung ist garantiert!



Alle Infos: www.cannatrade.ch

Auskunft: contact@cannatrade.ch / Tel: 0041 31 398 02 35

