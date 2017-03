GITZ punktet mehrfach

Auf Anhieb ganz vorne dabei: Der Campingpark Gitzenweiler Hof steht bei dem erstmals vergebenen Campsite Award 2017 gleich zweimal auf dem Siegertreppchen. Der Award wurde vergeben von DoldeMedien Verlag, bekannt als langjähriger Spezialist in allen Themen aus der mobilen Freizeit.



Im Wettbewerb unter mehr als hundert von begeisterten Campinggästen bewerteten europäischen Camping-Anlagen erreichte der GITZ mit der faszinierenden und traditionsreichen Ballonfiesta in der Kategorie Animation Platz 1 und mit seinem Kinderwaschland in der Kategorie Sanitär Platz 2. Damit konnte er ein weiteres Mal seinen steten Anspruch auf die herausragende Qualität und die Begeisterung seiner Gäste für seine Paradedisziplinen unter Beweis stellen. Ein ebenso erwähnenswerter Erfolg ist der erreichte Platz 4 mit der GITZ Camping-App in der Kategorie besondere Ausrichtung.



Dreimal unter den besten Fünf: Damit hat der Campingpark Gitzenweiler Hof in allen Kategorien, in denen er sich beworben hat, hervorragende Ergebnisse erzielt und bedankt sich bei seinen Anhängern für die Beteiligung und das erfolgreiche Voting.



Gleich vormerken: GITZ Ballonfiesta 2017 vom 14. bis 16. Juli

Campingpark Gitzenweiler Hof

Seit 1997 heißt es am Gitzenweiler Hof „Glück ab, gut Land“. Ganzjährig starten hier die Heißluftballons von Air and Fun. Bei der unvergleichlichen Lindauer Ballon Fiesta im Juli auf dem Campingpark gehen die Ballons mit Gästen und Presse morgens in die Höhe, was ein einzigartiges friedliches Gefühl bietet. Während des Wochenendes dreht sich alles um dieses Erlebnis. Das GITZ Team bringt alle mit den Aktionen rund ums Balloning zum Schwärmen. Für Spaß bei den Kleinen sorgt die Schwäbische Zeitung mit der Hüpfburg und Popcorn essen. Einheimische und Camper können unter anderem kleine Heißluftballons fernsteuern und beim Ballonfühlen mitmachen. Großes Highlight am Samstag ist das musikuntermalte Ballonglühen am Abend, denn dabei lassen die Piloten Ihre Ballons im Rhythmus zur Musik leuchten.

