DIE MIGRANTIGEN: Die österreichische Hit-Komödie mit Migrationshintergrund ist ab dem 16.3.2018 auf DVD erhältlich

Nach einem Publikumspreis beim 38. Filmfestival Max-Ophüls-Preis und einem erfolgreichen deutschen Kinostart im September 2017 erscheint die durch und durch inkorrekte Komödie DIE MIGRANTIGEN vom österreichischen Regisseur Arman T. Riahi am 16.3.2018 auf DVD in Deutschland. Den Vertrieb übernimmt Camino Filmverleih, der die beißende österreichische Komödie in die deutschen Kinos gebracht hat.



Zum Inhalt: Die beiden in die Gesellschaft integrierten Freunde Benny und Marko täuschen für eine TV-Doku-Serie vor, arbeitslose Kleinkriminelle mit Migrationshintergrund zu sein, bis sich das Blatt wendet und die von ihnen erfundene Wirklichkeit sie einholt.



Zwischen Gemeindebau und Streetlife: Regisseur Arman T. Riahi schickt Faris Rahoma und Aleksandar Petrović als fantastische Hauptbesetzung durch eine aberwitzige Komödie, die der Frage nachgeht, „Was macht man so als Ausländer?“ und dabei vergnügt und furchtlos sämtliche Klischees auf den Kopf stellt.



In weiteren Rollen sind Doris Schretzmayer, Josef Hader, Zijah Sokolovic, Daniela Zacherl, Julia Jelinek, Maddalena Hirschal, Margarethe Tiesel, Dirk Stermann und Rainer Wöss zu sehen.



Preise:



Gewinner Publikumspreis Filmfestival Max-Ophüls-Preis, Saarbrücken



Gewinner Publikumspreis Nashville Film Festival, Nashville/USA



Gewinner Creative Energy Award Internationales Filmfest Emden-Norderney



DVD INFO:

1 DVD, Genre: Komödie, Produktionsjahr: 2017, Laufzeit: 95 Minuten, Bildformat: 16:9, Sprache: Originalfassung Deutsch (Dialekt)



