Calimoto Entschädigt Cruiser-Nutzer!

Nachdem heute offiziell das Aus der noch jungen App „Navigon Cruiser“ verkündet wurde, sind viele Nutzer verunsichert.



Damit die Motorrad-Saison 2018 nicht ins Wasser fällt, bietet calimoto für alle enttäuschten Nutzer ein einmaliges Entschädigungs-Angebot. Wer in der App von Navigon Cruiser die unbegrenzte Navigation gekauft hat und nun in Zukunft auf Updates und neue Features verzichten muss, bekommt einen speziellen Nachlass beim Umstieg auf calimoto Premium.



Einfach den calimoto Username und den Beleg für den Kauf von Cruiser an join@calimoto.eu senden und sich calimoto Premium dauerhaft für 19,99 EUR (Normalpreis 39,99 EUR) pro Jahr sichern.



Mit innovativen Funktionen wie einem speziellen Kurvenalgorithmus, intuitiver Planung direkt in der Karte und einem selbst entwickelten Tourenplaner mit Synchronisation zwischen App und Website ist die Motorrad-Saison 2018 trotzdem gerettet.



https://calimoto.eu/calimoto-entschaedigt-cruiser-nutzer/





