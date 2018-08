Lamy stellt neues Führungsteam vor

Anfang Juni gab Lamy einen Wechsel in der Unternehmensführung bekannt. Ein dreiköpfiges Team aus erfahrenen, langjährigen Mitarbeitern steht seitdem an der Spitze der C. Josef Lamy GmbH: Beate Oblau, Thomas Trapp und Peter Utsch lösten Alleingeschäftsführer Bernhard M. Rösner ab, der das Unternehmen seit 2006 geleitet hatte.



Entsprechend ihrer bisherigen Kompetenzbereiche teilen die drei Geschäftsführer die Verantwortlichkeiten untereinander auf. Beate Oblau bleibt weiterhin zuständig für die Bereiche Marketing/PR sowie Produktentwicklung, Thomas Trapp leitet ab sofort den Vertrieb weltweit und Peter Utsch, bisher verantwortlich für die Leitung des kaufmännischen Bereichs, übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Fertigung und Logistik.



Mit einem Umsatz von 130 Millionen Euro und über 9 Millionen Schreibgeräten im vergangenen Jahr ist Lamy nicht nur Marktführer in Deutschland, sondern hat sich zu einer international begehrten Marke entwickelt. Gemeinsam wollen die drei Geschäftsführer an diese erfolgreiche Entwicklung anknüpfen.



„Wir haben in der jüngsten Zeit bereits vieles auf den Weg gebracht, um die Marke LAMY fit für die Zukunft zu machen“, sagt Beate Oblau. „Dazu zählen die Stärkung unserer Präsenz in den sozialen Netzwerken, der Ausbau unserer internationalen Online-Shops oder auch unser neues Magazin LAMY specs, das analoge und digitale Inhalte verknüpft. An diesen Themen arbeiten wir auch weiterhin mit besonderer Priorität.“ Dies gilt auch für die Positionierung der Marke, die sich in jüngster Zeit zunehmend in Richtung Lifestyle bewegt hat. Folgerichtig eröffnete Lamy einen Concept-Store kürzlich im New Yorker Trendviertel SoHo.



Auch am konsequenten Internationalisierungskurs der letzten Jahre hält die neue Geschäftsführung fest, will sich aber zugleich verstärkt dem Kernmarkt Deutschland widmen. „Gerade in Zeiten des Wandels ist es uns wichtig, Kontinuität und Sicherheit zu vermitteln“, so Thomas Trapp. „Deutschland ist unser Heimat- und nach wie vor wichtigster Markt. Hier setzen wir weiterhin auf eine starke Zusammenarbeit mit dem Fachhandel sowie Shop-in-Shops, die sich für uns bewährt haben.“



Im internationalen Markt soll das stationäre Geschäft in Form von Markenstores, insbesondere in Asien, weiter ausgebaut werden. „Die physische Begegnung mit der Marke ist von großer Bedeutung. In diesem Kontext denken wir aktuell über temporäre Pop-up-Stores nach, die eine erlebnisorientierte Inszenierung ermöglichen.“



Im Bereich der Fertigung und Logistik gilt es, Prozesse in Zukunft noch effizienter zu gestalten, um die stark gestiegene Nachfrage zu bedienen. „Wir werden deutlich in den Ausbau der Produktion investieren – sowohl im Bereich der Automatisierung als auch in der Manufaktur“, sagt Peter Utsch. Da Lamy das Premium-Segment stärken will, wird Handarbeit in Zukunft sogar eine noch wichtigere Rolle spielen – selbstverständlich Made in Germany. „Die Fertigung erfolgt weiterhin ausschließlich in unserem Werk in Heidelberg.“



Ein wichtiges Anliegen der neuen Geschäftsführer ist auch die Unternehmenskultur. Gemeinsam wollen Oblau, Trapp und Utsch das Wir-Gefühl, das im Familienunternehmen Lamy stets eine große Rolle spielte, wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Dies ist ganz im Sinne der Familie Lamy, die nach wie vor Inhaber des Unternehmens ist.

Lamy Shop GmbH

Die Marke LAMY steht weltweit für hochwertige Design-Schreibgeräte von zeitlos moderner Ästhetik und perfekter Funktionalität. Ihre Erfolgsgeschichte begann vor über 50 Jahren mit dem LAMY 2000: Das Modell begründete 1966 die klare, unverwechselbare Formensprache, die bis heute stilprägend für alle Produkte der Marke ist - das Lamy-Design. Als unabhängiges Familienunternehmen bekennt sich Lamy seit der Gründung 1930 konsequent zum Standort Heidelberg und garantiert so beständig höchste Qualität "Made in Germany". Mit einer Jahresproduktion von über 9 Millionen Schreibgeräten und einem Umsatz von über 130 Millionen Euro in 2017 ist Lamy heute nicht nur Marktführer in Deutschland, sondern hat sich zu einer international begehrten Marke entwickelt. Dabei setzt das Unternehmen - nicht zuletzt durch jährliche Special Editions - immer wieder Trends und inspiriert Schreibbegeisterte rund um die Welt mit innovativen Farben und Oberflächen. Auf diese Weise erfindet sich Lamy kontinuierlich neu und beweist, dass ein Schreibgerät mehr ist als ein Gebrauchsgegenstand: ein echtes Lifestyle-Accessoire, das der Freude am Schreiben von Hand Ausdruck verleiht und die Individualität seines Besitzers unterstreicht.



Mehr von Lamy erfahren Sie im Internet unter www.lamy.com



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren