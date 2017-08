Sommertheater "Im weißen Rössl" wieder im Wasserschloß Klaffenbach

Das Studio W.M. - Werkstatt für Musik und Theater bringt die eigene Inszenierung des berühmten Singspiels „Im weißen Rössl“ als Sommertheater nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erneut zur Aufführung.



Im malerischen Ambiente des Schlosshofes im Wasserschloß Klaffenbach entführen die Mitwirkenden und Gäste des Studios das Publikum in den beliebten und turbulenten „Rösslgarten“ und zeigen unter der Regie von Wieland Müller das Singspiel in drei Akten in einer Fassung des Berliner Spiegelzeltes „Bar jeder Vernunft“.



In den Hauptpartien sind ehemalige Schüler des Studios zu erleben, darunter u.a. Felix Plock, Franziskus Hartenstein, Lasarah Sattler, Susanne Müller-Kaden und Claudia Müller-Kretschmar sowie Matthias Otte.



Über das Singspiel



„Im weißen Rössl“ ist ein Singspiel in drei Akten von Ralph Benatzky. Ort der Handlung ist das Hotel Weißes Rössl in Sankt Wolfgang im Salzkammergut in Österreich. Das Libretto stammt vom Komponisten zusammen mit Hans Müller und Erik Charell. Die Liedtexte stammen von Robert Gilbert, musikalische Einlagen von Bruno Granichstaedten, Robert Gilbert, Robert Stolz und Hans Frankowski. Als Vorlage diente ein gleichnamiges Alt-Berliner Lustspiel von Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg.



Aufführungsrechte bei Felix Bloch Erben GmbH & Co.KG, Berlin. Fassung „Bar jeder Vernunft“.

Eine Gemeinschaftsproduktion des Studio W.M. und der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH



Aufführungen und Tickets



18. und 19. August 2017 | 19.00 Uhr (Einlass: 17:30 Uhr) und

20. August 2017 | 16.00 Uhr (Einlass 14:30 Uhr)

Wasserschloß Klaffenbach | Open Air im Schlosshof



Karten zu 23,50 € im Ticket-Service MARKT 1 unter Tel. 0371 4508-722, an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter www.wasserschloss-klaffenbach.de

